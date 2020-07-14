Четверть торговых центров в Санкт-Петербурге может закрыться из-за коронавируса уже в ближайший месяц

Несмотря на то, что Санкт-Петербург понемногу возвращается к нормальной жизни после затяжной эпидемии коронавируса, часть ограничений все еще продолжает действовать. Так, в городе до сих пор не работают крупные торговые центры. Вернее, работают, но не в полную силу: где-то пускают только в продуктовые магазины и салоны связи, где-то мелкие арендаторы организовали прием покупателей через запасные или служебные входы. Долго так, разумеется, продолжаться не может: по словам экспертов-аналитиков из Российского совета торговых центров (РСТЦ), еще месяц-другой – и ТЦ будут вынуждены массово закрываться.

Торговые центры готовы открыться хоть завтра - разумеется, с соблюдением всех санитарных норм - но отмашки сверху все нет и нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Существенная часть торговых центров уже сейчас исчерпала запас прочности своих финансовых моделей, далее, при условии, что ТЦ закрыты и нет никакой выручки, ситуация станет еще хуже, - рассказал «Комсомолке» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. - Во многом причина проблемы открытия кроется в несогласованности между администрациями и санитарными службами в регионе, а также из-за слабого информационного обмена на уровне руководства регионов. Хорошие практики не распространяются далее. Если так будет и дальше, то закрыться может до 25 % торговых центров.

В качестве примера «хорошей практики» Москаленко привел Тюменскую область, где Роспотребнадзор, представители администрации, эксперты Совета и сами руководители торговых центров всего за пять дней пришли к единому мнению и выработали стратегию, которая позволила ТЦ заработать в полную силу.

Судя по всему, Смольный удерживает печальный опыт торговых центров "Мега", которые пришлось закрыть на следующий день после открытия из-за того, что там собрались толпы народа.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В самой Тюмени, кстати, все ТЦ открыты, а заболеваемость коронавирусом снижается, - отметил президент Совета. – А вот, скажем, в Екатеринбурге ТЦ закрыты, а количество заболевших, наоборот, растет. Значит, дело не в ТЦ.

Такой же позиции придерживается и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко. В Санкт-Петербурге компания заведует десятью крупными торговыми центрами – и у всех из-за карантина большие проблемы.

- По моим подсчетам наши потери за эти несколько месяцев составили около 2 000 000 000 рублей, - констатирует Левченко. – Это колоссальная сумма. При этом расходы – кредиты, зарплаты, коммуналка и прочее – никуда не делись.

По словам Левченко, торговые центры в Санкт-Петербурге уже исчерпали запас «финансовой прочности» - кое-где все расходы пришлось урезать до минимума, а большинство сотрудников отправить в неоплачиваемые отпуска. «Приоткрывшиеся» арендаторы ситуацию не спасают. На остатках денег получится продержаться максимум месяц – а дальше начнутся массовые закрытия.

В ТЦ открылись мелкие арендаторы, но кардинально это ситуацию не меняет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я не понимаю этой логики, - признается наш собеседник. – Почему у нас работает метро, открылись летние веранды, музеи, театры, но до сих пор закрыты торговые центры? Ведь в ТЦ куда проще обеспечить безопасность – организовать регулярную дезинфекцию, социальную дистанцию, вентилирование помещений и так далее.

Между тем Смольный остается непреклонным: переходить к очередному этапу ограничений город не готов. Так, по сообщению пресс-службы городской администрации, во вторник, 14 июля, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составил 1,05 при норме в 1 ровно. А значит, торговым центрам – как, впрочем, и ресторанам, открытие которых недавно отложили на неопределенный срок – придется еще немного подождать. Как минимум две недели - по крайней мере именно такой срок указан в последнем заявлении Смольного. Хватило бы денег и терпения.

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