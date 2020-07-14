Просил помощи даже у президента: Житель Финляндии третий месяц не может жениться на петербурженке из-за пандемии

Коронавирус и финские пограничники встали на пути личного счастья петербурженки Кристины и финна Марко. Влюбленные долго строили отношения, планировали свадебное торжество и назначили регистрацию на лето 2020 года. Но все планы спутала пандемия.

- Свадьба была назначена на 17 июля, но нам пришлось все отменить. Я пошел в пограничное управление в Иматре чтобы спросить, может невеста ко мне приехать или нет, ведь правила до конца не ясны. Там мне сказали: «переносите свадьбу», - приводит слова опечаленного жениха финское издание Yle.

Согласно инструкциям пограничной службы, иностранец может въехать в Финляндию по веским личным причинам, как болезнь близкого человека или похороны - то, что требует личного присутствия.

Но это общие слова, а каждую конкретную ситуацию оценивают чиновники и служащие погранконтроля. По словам жениха, свадьбу не признали достаточной причиной.

Как рассказал журналистам старший лейтенант штаба пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юхо Пелтола, они получают много подобных запросов.

- Мы не можем напрямую запретить въезд, но решение принимается на границе, когда человек будет ее пересекать, - отметил пограничник.

Однако это грозит многочасовым разбирательством, а в итоге власти могут легко дать от ворот поворот.

До Иматры, где живет жених, меньше 200 километров, но граница на замке.Фото: Олег ЗОЛОТО

В данном случае, дело осложняется, тем, что русская возлюбленная 40-летнего финна не имеет вида на жительство в стране тысячи озер. У нее есть лишь многократная виза. Пока не было коронавируса, это не мешало влюбленным жить на два дома и две страны, однако пандемия спутала все планы.

В будущем Кристина планирует переехать к Марко насовсем и уже подыскивает себе постоянную работу в Суоми, но пока, не имея статуса жены гражданина Финляндии, это сделать непросто.

- Мы уже перенесли свадьбу на август, но открытие границ отложили минимум до 11 августа и неизвестно, как долго это продлится. Я даже написал письмо президенту Финляндии и попытался связаться с министерствами, но ответа не пришло, - вздыхает Марко.

Пока пара переписывается через мессенджеры, шлет друг другу воздушные поцелуи и надеется на то, что финское пограничное ведомство признает долгую разлуку с любимым человеком серьезными моральными страданиями, которые дают право пустить петербурженку в страну.