Патологоанатом назвал главную ошибку исследователей коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, несмотря на то, что с момента его обнаружения прошло уже чуть меньше полугода, продолжает преподносить исследователям сюрпризы и оставлять загадки. Так, до сих пор до конца не изучен патогенез COVID-19, болезни, которую он вызывает – то есть, непонятно, как именно она поражает ткани и органы. Об этом «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 14 июля, рассказал доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг.

- По этой инфекции постоянно появляются новые данные, - отмечает эксперт. – В самом начале у многих исследователей была надежда, что она похожа на грипп – и по клинике, и по морфологии и по патогенезу и по другим важным параметрам. А раз так, то с ней можно будет сравнительно легко и быстро справиться. Но она оказалась куда более сложной, а потому представление о ней постоянно менялось – и продолжает меняться до сих пор.

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает преподносить ученым сюрпризы.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Цинзерлинга, ученые постоянно находят у коронавируса новые, ранее не известные черты. И о том, как эти черты возникают и развиваются, пока что можно говорить только теоретически.

- На данный момент главная тайна коронавируса заключается в том, что никто точно не понимает, как именно он поражает ткани и органы человека, - констатирует патологоанатом. – Нам известно, что видов таких поражений может быть больше десятка – в легких, поджелудочной железе, кишечнике, сердце, мозге и так далее. Но вот как они возникают, какие процессы протекают в организме между инфицированием, развитием болезни и смертью, пока что с достаточной долей уверенности не может сказать никто. Для этого необходимы углубленные морфологические исследования, а они сейчас только-только начинают проводиться – в том числе и у нас, в Санкт-Петербурге, на базе инфекционной больницы имени Боткина.

Но и это еще не все. По словам Цинзерлинга, коронавирус, вероятнее всего, способен «пробуждать» болезни, которые когда-то были у человека, но потом перешли в стадию устойчивой ремиссии и перестали его беспокоить. Впрочем, чтобы заявить это точно, необходима большая и серьезная работа – она сейчас тоже ведется.