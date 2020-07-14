2020-07-14T19:11:49+03:00
Общество

Бюджетных мест для будущих медиков в Санкт-Петербурге стало больше

А в СПбГУ, несмотря на пандемию, в этом году поступает рекордное число иностранцев
Полина ЖУКОВА
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В этом году документы в вузы подают дистанционно.В этом году документы в вузы подают дистанционно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге уже вовсю идет приемная кампания. Пока вчерашние одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ, документы в вузы уже подают выпускники прошлых лет, будущие магистры и аспиранты. А также абитуриенты средних профессиональных учебных заведений. К слову, девятиклассникам в этом году из-за коронавируса особенно повезло. Они не сдавали ОГЭ – итоговые оценки в аттестат выставили на основании годовых. А еще в Петербурге в этом году увеличили число бюджетных мест в колледжах, которые готовят средний медперсонал. А значит, шансов поступить стало больше.

– В колледжах, подведомственных Комитету по здравоохранению, в 2020 году будет принято 3025 студентов, что на 22% больше, чем в 2019 году, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Конечно, бюджетные места увеличили из-за нехватки среднего медперсонала. Однако говорили об этом в Петербурге еще в «докоронавирусные» времена. Пандемия же лишь доказала необходимость увеличить прием на эти специальности.

Кроме того, вузы Петербурга уже набрали будущих студентов-медиков по программам целевого обучения. В этом году мест по ним тоже стало больше. В Северной столице уже заключили 995 договоров с поступающими (в 2019-м – 951). Из них 652 студента будут учиться на специалитете, а 343 – в ординатуре.

– После завершения учебы «целевики» должны будут отработать в медицинских учреждениях города три года, – напомнили в Смольном.

Также по квоте Минздрава в Петербурге будут учиться 281 студент в ординатуре и 401 – на специалитете.

По квоте Минздрава в Петербурге будут учиться 281 студент в ординатуре и 401 – на специалитете. Фото: Олег ЗОЛОТО

По квоте Минздрава в Петербурге будут учиться 281 студент в ординатуре и 401 – на специалитете.Фото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рекордное число иностранцев подали документы на поступление в СПбГУ

Несмотря на пандемию, в вузы Петербурга по-прежнему рвутся поступить много иностранцев. В главном университете города количество желающих учиться стало рекордным. В СПбГУ уже подали более 3800 заявлений из 90 стран мира. Это на 35 процентов больше, чем в прошлом году. В 2019-м университет получил 2800 заявлений от иностранных граждан. Как рассказали в СПбГУ, впервые подали документы абитуриенты из Кубы, Мавритании, Анголы, Бенина, Чада и Чили.

– Лидерами по поданным заявлениям остаются граждане стран СНГ и Китайской Народной Республики, – отмечают в университете.

К слову, одни из популярных специальностей для иностранцев в СПбГУ тоже медицинские – это «Лечебное дело» и «Стоматология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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