К шедеврам подпустят: что увидят петербуржцы в Русском музее после карантина

Пустые парадные залы, в которых эхом звучат шаги и голоса. Свет здесь не включают, но он умудряется прокрасться из соседнего помещения, отчего «Последний день Помпеи» с красным от огня небом становится еще более драматичным, а отблеск на знаменитой «Волне» Айвазовского, кажется, то и дело меняет цвет. Так сегодня выглядит Русский музей изнутри, который 15 июля откроет свои двери для посетителей.

Сеанс каждые 20 минут

Один из самых популярных музеев страны открываться будет постепенно. Сначала – Михайловский замок и корпус Бенуа. Пускать сюда станут строго по сеансам и только в масках. Если вы опоздали хотя бы на 10 минут или забыли прихватить средство индивидуальной защиты, вам не пройти. Хотя купить маски можно на входе в вендинговом аппарате.

Будут и экскурсии, и свободное посещениеФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы очень внимательно относимся к безопасности, - подчеркнула заместитель генерального директора музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова. - Поэтому сделали сеансы каждые 20 минут, начиная с 10.20. Будем впускать только по 10 человек. Причем, обращаю ваше внимание, что билеты нужно купить заранее на сайте музея. Касса работать будет, но только чтобы посетители могли распечатать купленные билеты или получить бесплатные.

Пустой Русский музей выглядит величественно и впечатляющеФото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, сотрудники музея разработали специальный маршрут и развели входы-выходы. Всем посетителям дают карту. Теперь из Михайловского дворца в корпус Бенуа не перейти. В оба здания попасть можно только с улицы. Число доступных залов сократилось, экспозиция чуть поменялась.

Что в Михайловском дворце

Начинаем путешествие с Михайловского дворца. В его пустых, роскошных интерьерах гулким эхом откликается любой шорох. Непривычно видеть эти залы без людей.

- Наша выставка теперь начинается с творчества художников-передвижников. Потом переходим к академической школе, - поясняет безумно харизматичный экскурсовод Валерий Ахунов. – Вот, посмотрите – здесь картины Федора Васильева. Он работал вместе с Репиным во время путешествия по Волге. Они наблюдали за бытом бурлаков. Так и появилось полотно «Вид на Волге. Барки».

Без масок в музей пускать не будутФото: Олег ЗОЛОТО

Гости также увидят работы Верещагина, Саврасова, Репина. Доступны будут и те шедевры, от которых у каждого захватывает дух «Переход Суворова через Альпы», «Торжественное заседание Государственного совета», «Девятый вал», «Лунную ночь над Днепром» и другие знаменитые работы русских художников.

Гостей просят соблюдать дистанциюФото: Олег ЗОЛОТО

Прогулка по маршруту с экскурсоводом займет около часа, самостоятельно – сколько душе угодно. Выгонять никого не станут, ведь площадей в музее достаточно, чтобы вместить всех посетителей, которые придут в течение дня, и обеспечить для них соблюдение социальной дистанции.

Что в корпусе Бенуа

Гвоздем программы в корпусе Бенуа станет выставка «Память», посвященная 75-летию Победы. Под нее выделили три зала.

Выставка "Память", бесспорно, поразит посетителейФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы не хотели показывать салюты и бои, мы рассказываем человеческие истории. Все представленные здесь картины написаны уже после войны художниками-фронтовиками и их потомками, - поясняет куратор выставки Егор Могилевский.

Открытием для гостей станет художник Гелий Коржев. Именно его работы являются центральными в каждом из залов. Предполагается, что в Русский музей можно будет попасть до 17.30.

Вход и выход для посетителей разделеныФото: Олег ЗОЛОТО

ЦЕНА ВОПРОСА:

Михайловский дворец

- для взрослых посетителей 500 рублей

- для студентов 250 рублей

- для детей от 3 до 16 лет 50 рублей

Корпус Бенуа

- для взрослых посетителей 400 рублей

- для студентов 200 рублей

- для детей от 3 до 16 лет 50 рублей

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