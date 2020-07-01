Очередь как в магазин: к открывшейся после карантина Кунсткамере люди выстраивались с раннего утра

Черед открытий в Санкт-Петербурге продолжается. С 14 июля вновь начали принимать посетителей в Кунсткамере. Первых утренних гостей поприветствовал директор МАЭ РАН Андрей Головнев, который назвал этот вторник «Днем воскрешения Кунсткамеры».

Желающих посетить музей оказалось неожиданно много. В общей сложности, около 2 тысяч человек. Несмотря на попытки руководства музея избежать толпы, на входе образовалась огромная очередь. Не помогла и уличная разметка с просьбой соблюдать дистанцию – желающие попасть стремились расположиться как можно ближе к входу. За 2 часа до конца работы Кунсткамеры все билеты раскупили. На слова охранника об оставшихся 40 билетах мало кто реагировал, и очередь только росла.

Первый русский музей не опускает планку и продолжает радовать своих посетителей. ФОТО: Алина НУЖДИНА

Администрация настоятельно рекомендует приобретать электронные билеты, чтобы не создавать подобных очередей на улице и не подвергать себя и других людей риску.

- Мы приехали из Москвы, последний раз были в Кунсткамере 2 года назад, - сказала Ирина Федорова, держа за руку дочку. – Варваре особенно понравились дети в банках. Все хорошо, но в масках очень душно. Приходилось несколько раз останавливаться и дышать у окна.

Духоту в музее отметили многие посетители. Но без СИЗов сейчас никак. Кунсткамера серьезно отнеслась к противовирусным мерам. Вход в помещение только при наличии масок и перчаток, что строго проверяется у самой двери. На кассах и у каждого дежурного по залу при себе санитайзер. Внутри музея стенды с правилами профилактики COVID-19, составленные по материалам фотоколлекции МАЭ РАН.

Ирина и Варвара Фёдоровы приехали из Москвы на каникулы. ФОТО: Алина НУЖДИНА

- В залах разработан маршрут осмотра экспозиции, исключающий встречные потоки. Пройти по музею можно, воспользовавшись приложением-гидом, - рассказала главный администратор по приему и обслуживанию посетителей Екатерина Шестенникова. – Специально к открытию мы разработали и маршрутный лист, который заранее можно загрузить в телефон.

Посещение экспозиций в башне музея «Большой Готторпский Глобус», «Первая Астрономическая Обсерватория», «Ломоносов и Академия наук XVIII века» возможно только в сопровождении экскурсовода.

Не обошлось и без изменений в выставочной коллекции. В зале «Япония» самураи обрели новые доспехи. Подробнее о них можно узнать, посмотрев видео-лекцию Александра Синицына в социальных сетях музея.

Кстати, сувенирная лавка и кафе при Кунсткамере работают. Так что на месте можно будет отдохнуть и перекусить.