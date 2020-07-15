60 человек вылечились от коронавируса благодаря переливанию плазмы в Санкт-Петербурге

Пандемия коронавируса бушует в мире уже пятый месяц. Вакцина, которая сможет спасти людей от заразы, все еще проходит испытания. Когда лекарство будет готово – пока неизвестно. И если некоторым больным, чтобы вылечиться от COVID-19, достаточно пропить антибиотики и несколько недель отлежаться дома, то другим это может не помочь. Поэтому медики начали применять другие методы в борьбе с инфекцией. Один из наиболее эффективных – забор плазмы крови у перенесшего COVID-19 и переливание ее тому, кто болен.

Как не каждому человеку можно переливать кровь и плазму, так и не каждый может стать ее донором.Фото: Артем КИЛЬКИН

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

- Процедура забора плазмы крови пациентам с коронавирусом в Санкт-Петербурге началась 7 мая. За два месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелили 164 дозы антиковидной плазмы, - рассказала пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина. – После процедуры многие пошли на улучшение и выздоровели: 60 пациентов уже выписались из больниц.

Пока лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится лишь в нескольких учреждениях Петербурга - в Городских больницах №2, №20 и №40, Центре имени Алмазова, клинической больнице Святителя Луки, больнице Святого Георгия, Мариинской и Александровской больницах.

- Это экспериментальный метод. Только специалисты могут определить: стоит его применять или нет. Какому из пациентов нужна плазма, решает консилиум врачей, - пояснили корреспонденту «КП» в Мариинской больнице. - Как правило, это больные с тяжелой формой COVID-19.

Пока лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится лишь в нескольких учреждениях ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ

Как не каждому человеку можно переливать кровь и плазму, так и не каждый может стать ее донором. В городской станции переливания крови, где происходит забор плазмы, отмечают, что к процедуре допускают только тех, кто лечился в больнице или поликлинике от короновирусной инфекции, и у кого на руках есть результаты двух отрицательных тестов. А после выздоровления прошло не меньше двух недель.

- Минимальный возраст донора – 18 лет, а максимальный – 55 лет. У них не должно быть некоторых хронических и инфекционных заболеваний, - отметил специалист по связям с общественностью Городской станции переливания крови Станислав Давыдов. - Дополнительные требования для женщин-доноров – отсутствие успешных или безуспешных (аборт) беременностей, родов.

Прежде чем у доноров возьмут биоматериал, они должны сдать анализы на ВИЧ, гепатит В и С, биохимические исследования крови и общий анализ крови, пройдут исследование на содержание специфических антител в SARS-CoV-2. И только после этого врач принимает решение: допускать человека к процедуре или нет.

ДЕФИЦИТ ИЛИ НЕТ

В сети появилась информация, якобы плазмы в городе не хватает. Так ли это?

- Острого дефицита в донорской плазме нет, но потребность в донорах по-прежнему остается, - подчеркнули в комитете по здравоохранению.

В среднем процедура занимает примерно 45 минут. Все происходит под наблюдением врача и медсестры. После того, как получили биоматериал, его отправляют на специальную обработку. И только потом переливают больному.

За такое донорство выплачивают денежное вознаграждение – от 630 до 2500 рублей в зависимости от того, сколько человек сдал плазмы. Плюс, в правительстве решается вопрос о дополнительных мерах поддержки людей, которые помогают выздоравливать тяжелобольным COVID-19.

– Если человек переболел новой короновирусной инфекцией и хочет помочь выздороветь другому, то не стоит сразу брать паспорт и бежать в станцию переливания крови, - объяснил Станислав Давыдов. - Сперва лучше ознакомиться со всеми противопоказаниями, проконсультироваться по телефону со специалистами станции и только потом предпринимать какие-то действия.

Но в помощи нуждаются и другие тяжелобольные. Те, у кого онкология, тяжелые травмы и так далее. Чтобы справиться с недугом, им необходима донорская кровь. А ее в больницах сейчас критически мало.

КОНКРЕТНО

Кто хочет стать донором, может без записи прийти на городскую станцию переливания крови с понедельника по субботу с 9 до 13 часов по адресу: ст. м. Московские ворота,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784279" frameborder="0"></iframe> Как сотрудница «Комсомольской правды» сдавала плазму с антителами и что из этого получилось.Иван МАКЕЕВ

Московский проспект, дом 104. Телефон донорского отдела (812) 635-68-85. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ и СНИЛС.

С полным списком учреждений, где можно сдать кровь в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на сайте.