Аквапарки и бассейны открылись в Петербурге: какие правила ввели для посетителей

Лето в этом году особенное: на заграничный пляж не слетаешь, а на местных - пылинке некуда упасть, в ванне плавать тесновато. Но для любителей воды есть хорошие новости, бассейны и банные комплексы Петербурга возобновили свою работу. Вместе с ними приготовился к приему гостей и аквапарк «Питерлэнд». «Комсомольская правда»-Петербург выяснила, как он сейчас работает и насколько безопасно его посещать

СОБЛЮДАЕМ ДИСТАНЦИЮ

Первое, что мы видим – это закрытые двери торгового центра. Сейчас попасть в аквапарк можно только со стороны улицы. Очередь в помещении пятнадцать человек и все на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Остальным желающим придется подождать снаружи. И тоже с соблюдением дистанции. А что дальше?

- Каждому на входе измеряем температуру, фиксируя ее в расписке, - рассказывает генеральный директор ООО «Питерлэнд Аква-Спа» Дмитрий Крутиков. - После чего посетитель надевает бахилы, обрабатывает руки антисептиком и проходит к столу, где заполняет небольшую анкету.

На входе всем измеряют температуру. ФОТО: Предоставлено «Питерлэндом»

Следующий пункт маршрута – касса. Здесь производится оплата и выдается браслет. Смело проходим к раздевалкам мимо ультрафиолетового фильтра, очищающего воздух. Раздевалки индивидуальные, поэтому нарушить дистанцию в этом месте вряд ли удастся, а после выхода сотрудники все обработают для следующего посетителя. Не терпится уже поскорее надеть купальник. Идем к шкафчикам. К слову, их количество ограничено.

- Между каждым работающим шкафчиком выдержана дистанция, - дополняет Дмитрий. - Мы постарались исключить возможность нарушения нужного расстояния между людьми. Даже если посетители захотят воспользоваться соседними раковинами, душевыми или фенами, они не смогут этого сделать, потому что те работают «через одного».

Генеральный директор ООО «Питерлэнд Аква-Спа» Дмитрий Крутиков следит, чтобы все правила выполнялись. ФОТО: Предоставлено «Питерлэндом»

«БАНИ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ»

Купальник надели, вещи оставили - можно идти отдыхать. Любителям экстрима, правда, придется еще подождать, аттракционы и водные горки в аквапарке пока не работают. Зато можно в баньке погреться и в водичке искупнуться. Полежать можно на шезлонге, они тоже расставлены согласно требованиям, через полтора метра друг от друга. А вот перекусить в аквапарке не получится - точки питания все еще закрыты. Но, несмотря на ограничения, желающие отдохнуть все же нашлись.

- Я очень люблю это место, с нетерпением ждала, когда уже откроются. Здесь такие бани, на любой вкус и цвет, как говорится, - восхищается одна из посетительниц Наталья. - Я всех своих гостей из других городов сюда привожу отдыхать. Вот и сегодня со знакомыми.

Смело проходим к раздевалкам мимо ультрафиолетового фильтра, очищающего воздух. ФОТО: Предоставлено «Питерлэндом»

За безопасность в аквапарке можно не беспокоиться, здесь и утопающего спасут, и от коронавируса защитят.

- На данный момент мы работаем как спортивный объект, у нас можно спокойно купаться, - объясняют сотрудники. - Вода так хорошо очищается, что заразиться через нее практически невозможно. Да и больные к нам не ходят: с симптомами болезни купаться никто не захочет. Аквапарк ведь это место отдыха и хорошего настроения!

КОНКРЕТНО

Что еще открыто, режим работы, цены

Время пребывания в аквапарке «Питерлэнд» ограничено, каждый сеанс длится три часа. Между ними проходит обработка помещения. Купить билет можно в кассе, но только по предварительной записи на сайте. Войти в аквапарк можно и во время сеанса, но выйти позже не получится.

Количество мест ограничено, на данный момент одновременно в аквапарке могут находиться двести двадцать посетителей. Цены тоже изменились, взрослый билет стоит 1200-1300 рублей, детский – 600-650 рублей.

Дезинфекция буквально на каждом шагу. ФОТО: Предоставлено «Питерлэндом»

Аквапарк «Родео драйв» 14 июля открыл свой банный комплекс, но попасть в него можно только через отдельный вход в маске и перчатках. На сайте аквапарка уверяют, что посещение бассейна и бани безопасно из-за наличия хлора в воде и высокой температуры в парных:

- Врачи советуют интенсивное плавание для профилактики и борьбы с эпидемией.

Кроме этого посетителей просят соблюдать личную гигиену. Принимать душ до и после бассейна. В течение дня и в ночное время в аквапарке также проходит уборка и дезинфекция.

В будние дни взрослый билет стоит от 400 до 870 рублей, детский 400-660 рублей, в выходные 400-1050 рублей взрослый, 400-870 детский.

Спортивный комплекс «Центр плавания» еще только готовится к приему гостей с 19 июля, но уже открыл запись по телефону. На сайте посетителей заранее предупреждают о необходимости иметь с собой маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию.

За разовое посещение бассейна в течение 45 минут взрослому нужно заплатить 400 рублей, одновременно с ним может пройти ребенок за 270 рублей. Также ряду клиентов спортивный комплекс предоставляет скидку от 5 до 50%.

Сейчас попасть в аквапарк можно только со стороны улицы. ФОТО: Предоставлено «Питерлэндом»

Фитнес-центр «Нептун» предлагает посетить бассейн и сауну внутри комплекса. Вход и передвижение по центру осуществляется в маске. Также есть ограничение по количеству человек, не более пяти на одной дорожке, поэтому работает предварительная запись по телефону. Стоимость разового посещения бассейна 1500 рублей для взрослых и 800 рублей для детей. Час отдыха в сауне с доступом в бассейн стоит 1000 рублей.

С 6 июля возобновил работу водный комплекс «Реасан». Прийти можно по предварительной записи на сайте, но за один день вы сможете посетить только одну тренировочную зону. Не забудьте маску и перчатки, а также действующую медицинскую справку. Их спросят на входе.

Посещения бассейна или тренажерного зала стоит 375 рублей за 45 минут.