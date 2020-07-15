В пользу предпринимателя: как в Ленобласти помогают маленьким компаниям

Жизнь в эпоху пандемии показала, что даже самые, казалось бы, устойчивые доходы могут в одночасье резко снизиться или вообще пропасть. Особо уязвимыми в этой ситуации стали предприниматели, которые оказывали различные услуги, - эта сфера минувшей весной была практически полностью остановлена.

Понимая всю сложность момента, власти на протяжении всего этого времени оказывали и продолжают оказывать поддержку представителям малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым ленинградцам. Рассказываем о возможностях, которые есть в Ленинградской области.

БИЗНЕС НА ДОМУ

На днях для жителей Ленинградской области запустили бесплатный онлайн-марафон «Бизнес на дому». За три недели всем интересующимся обещают рассказать, как организовать собственное дело в домашних условиях. При этом необязательно быть опытным предпринимателем, чтобы поучаствовать в процессе. Таким, марафон, конечно, тоже полезен как источник новых идей и способов продвижения своего бизнеса, но есть и другие категории потенциальных «бизнесменов».

- Это могут быть те, кто давно планировал свое дело, но все время откладывал, - рассказывают в областном Фонде поддержки предпринимательства, - или те, кто может работать исключительно из дома, например, молодые мамы. Будет он интересен и тем, кто из-за карантина лишился источника дохода.

В рамках марафона его участникам обещают не только давать теоретические знания и практические задания, но и поработать с психологией. В частности, победить синдромы «руки не дошли» и «в понедельник начну».

Присоединиться к марафону можно в любой момент. При этом участникам будут доступны записи уже прошедших вебинаров.

Регистрация по ссылке: education.bizzon.online.

Подходит и тем, кто может работать только из дома, например, молодым мамамФото: Артем КИЛЬКИН

СМОГУ ЛИ Я

Но быть бизнесменом дано не каждому. Все же наличие предпринимательской жилки - это не миф: если ее нет, человек вряд ли станет успешным предпринимателем.

Как узнать заранее, получится или нет? А если получится, то в какой сфере? У жителей Ленобласти теперь есть возможность пройти специальное тестирование на определение предпринимательских способностей.

- Организатором является Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Так он обобщает информацию о возможностях и компетенциях жителей региона разных категорий по ведению бизнеса. Это позволит в дальнейшем целенаправленнее организовывать обучение и консультации для предпринимателей и тех, кто только решил начать свое дело.

Всего в тесте 65 вопросов. Некоторые могут показаться личными, не имеющими отношения к делу, но так и должно быть: вопросы, как поясняют составители теста, «характеризуют личные предрасположенности и предпочитаемый стиль поведения». В результате программа покажет ваш уровень предпринимательских способностей и профессиональных качеств.

Пройти тест можно на сайте 813.ru.

А ЧТО ЕЩЕ?

Для предпринимателей Ленобласти, которые выставляют свои товары на электронных площадках, запустили новую программу микрозаймов E-commerce. С помощью этих средств бизнесмены смогут покрыть расходы, связанные с организацией электронной торговли. Таким образом они могут увеличить объем своих продаж. Сумма займа сроком до трех лет может составить от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, а процентная ставка - всего 2,25 процента годовых.

КОНКРЕТНО

Основные виды поддержки малого бизнеса от правительства Ленобласти

Финансовая: налоговые льготы, микрозаймы и поручительства, субсидии предпринимателям, сельхозпрограммы.

Имущественная: предоставление земельных участков, помещений и другой государственной или муниципальной собственности в аренду безвозмездно или по льготным ценам.

Консультационная: бесплатные консультации по основным вопросам предпринимательской деятельности, системам налогообложения и так далее. Консультации профильных экспертов, а также образовательные курсы.

Правовая: помощь в ситуациях, связанных с нарушением прав предпринимателей.

Средства защиты теперь на вес золотаФото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новая субсидия - на маски и перчатки

Новая реальность диктует новые правила: хочешь работать - обеспечь безопасность и себя или своих сотрудников, и своих посетителей. Но если учесть, что маски и перчатки нужно менять каждые два часа, а дезинфекцию проводить несколько раз в день, а то и после каждого клиента, получается, что весь заработок уйдет на средства дезинфекции.

- С 15 июля малый бизнес сможет получить дополнительные субсидии - 15 000 рублей на компанию или ИП, а также дополнительно 6500 рублей на каждого работника, исходя из численности в мае, - напомнили о возможностях в областном правительстве. - Деньги должны быть направлены на средства дезинфекции.

Это федеральные субсидии, которые предоставят компаниям, где сотрудники тесно и длительно контактируют с посетителями. В частности, речь идет о социально ориентированных НКО в сфере допобразования, а также гостиничном бизнесе, сфере общепита, бытовых услуг и так далее. Чтобы получить субсидию, надо направить заявление в электронной форме в налоговый орган либо через личный кабинет налогоплательщика. Подать заявку можно с 15 июля до 15 августа 2020 года. Информацию о ходе рассмотрения заявления можно будет найти на официальном сайте ФНС.