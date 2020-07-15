Первый мобильный кванториум появится в Ленобласти

Привить молодежи любовь к знаниям - дело непростое. Но если показать ребенку на практике, какой увлекательной может быть наука, то проблема решится сама собой. Этим и занимаются «Кванториумы». Что это за слово такое заморское и что оно означает?

СТАТЬ «КВАНТОРИАНЦЕМ»

Объясняем подробно. «Кванториум» - это сеть детских технопарков, которая предоставляет возможность получить бесплатное дополнительное образование в разных регионах страны. Их цель - привлечь молодежь к изучению науки, а средства - высокотехнологичное оборудование и обучение в формате игры. Ребенок может выбрать одно из четырнадцати направлений, «квантумов», в зависимости от интересов. Если он по вечерам смотрит на звезды, то сможет узнать, как строятся ракеты, если любит путешествовать, то научится картографии, коллекционирует машинки - посмотрит, как они устроены и так далее.

- Стать «кванторианцем» может любой желающий с пятого по одиннадцатый класс, - рассказывает руководитель мобильного технопарка «Кванториум» в городе Всеволожск Кирилл Шуляко. - Всего у нас могут обучаться восемьсот детей. Но, несмотря на это ограничение, в любое время вы можете выбрать направление и будете поставлены на очередь. Занятия начнутся, как только сформируется группа.

На данный момент такие технопарки в Ленинградской области находятся во Всеволожске и Кировске. К слову, в Петербурге еще только собираются открыть подобный. И пока только один.

Наука мчится к нам на всех парах! Фото: «Кванториум» Ленобласть

ВОПЛОТИМ ДЕТСКИЕ ИДЕИ

Помимо двух существующих в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется запуск мобильного технопарка на базе Всеволожского «Кванториума». Такая «лаборатория на колесах» проедется по шести районам области: Всеволожскому, Бокситогорскому, Подпорожскому, Лодейнопольскому, Волховскому и Лужскому. Обучаться в мобильном технопарке в каждом районе сможет не менее 180 учеников 5-11-х классов. А как все это будет происходить?

- В каждом районе есть школа, на базе которой в течение 12 дней трижды за год будет осуществляться образовательная деятельность технопарка. Основной формат обучения - проектная деятельность. За это время каждый сможет воплотить какую-то свою идею. Технопарки на колесах будут очень хорошо оборудованы. К примеру, дети смогут использовать 3D-принтеры, лазерный гравер, сборную и паяльную зоны и многое другое. Благодаря этому проекту «кванторианцы» смогут не только получать бесплатное обучение в современных направлениях - у них появится возможность участвовать в российских и международных олимпиадах, а также посещать популярные детские лагеря России.

Из регионального бюджета на закупку автомобиля и оборудования для него выделили 12 миллионов рублей. В планах закупить еще две такие же лаборатории на колесах: одну на базе «Кванториума» в Сосновом Бору, оборудование закупят в 2021 году, в Кировске мобильный технопарк появится в 2022 году.

Дети обучаются новому, просто играя. Фото: «Кванториум» Ленобласть

КОНКРЕТНО

Учебные направления мобильного технопарка:

«Гео/Аэроквантум» изучает основы аэрофотосъемки, моделирования 3D-объектов и конструирования

«IT/VRAR-квантум» - погружение в виртуальную реальность

«Промробо/Промдизайнквантум» направлен на создание роботов.

КСТАТИ

Куда идти?

Всеволожск, улица Шишканя, 1. Телефон: +7 (813) 704-33-46.

Кировск, Новая улица, 40. Телефон: +7-965-044-40-18.

В мобильные технопарки запись в школах с 1 сентября.