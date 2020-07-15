2020-07-15T09:56:48+03:00
Новости компаний

МегаФон предложил новое качество голосовой связи в Санкт-Петербурге

Теперь абоненты смогут одновременно разговаривать по мобильному телефону и, например, отправлять файл по электронной почте
Степан СТЕПАНОВ
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МегаФон предложил новое качество голосовой связи в Санкт-Петербурге.МегаФон предложил новое качество голосовой связи в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новые технологии передачи голосового трафика в Санкт-Петербурге. Теперь абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE).

Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

- Теперь наши абоненты смогут разговаривать по телефону с кристально чистым звуком и, что особенно важно в нынешней ситуации, максимально комфортно заменять живое общение цифровым, - комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Важно: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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