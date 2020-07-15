Власти Ленобласти: Станция метро «Кудрово» обязательно будет

Годы идут, жители Кудрово не молодеют, а сам городспутник, тянущий на районный центр, по-прежнему видит одноименную станцию метро лишь в мечтах. Тянуть «оранжевую» ветку петербургской подземки в сторону тогда еще малонаселенной деревни начали в конце 80-х. Но в последнее десятилетие сроки появления долгожданной станции переносят из года в год. Немудрено, что жители Кудрово внимательно следят за новостями на эту тему.

- Метро в Кудрово обязательно будет, - говорит заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин. - Такое обещание давал губернатор СанктПетербурга Александр Беглов, и сомневаться в этом нет причин, ведь «оранжевой» ветке необходимо депо для поездов: станции в Невском районе сейчас работают на пределе загрузки. Ранее администрации регионов договорились, что депо появятся именно в Кудрово. А где депо - там и станция. Ленобласть в ситуации с подземкой выступает самой заинтересованной стороной: для агломерации этот вид транспорта самый востребованный. На воплощение проекта нужно около 57 миллиардов рублей, причем пока федеральное софинансирование не подтвердили. Область и город выносят этот вопрос на Координационный совет при правительстве России, чтобы еще раз подчеркнуть значимость проекта.

- Открытие станции «Кудрово» запланировано на 2025 год, - отмечает председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин. - Уже разработан предпроект и активно разрабатывается документация по планировке территории. В этом году планируется объявить конкурс на проектирование, а после разработки проекта и при выделении финансирования начнется строительство.