Прозрачный лифт установят на башне святого Олафа в Выборге

Через два года завершится реставрация в самом сердце Выборгского замка – на башне святого Олафа. После чего на смотровую площадку средневекового сооружения можно будет подняться на лифте. А значит, она станет доступной и для маломобильных людей. Сам проект реставрации уже прошел госэкспертизу, сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Лифт внутри башни будет панорамным, то есть через прозрачные стенки, судя по иллюстрациям к проекту, можно будет увидеть весь процесс подъема наверх. Высота башни 48,6 метров! А саму смотровую площадку, откуда открывается невероятный вид на Выборг, тоже оборудуют для людей на колясках. Переделают и лестницу, обвивающую сам лифт. Она будет металлической: так ее при необходимости смогут легко демонтировать, не травмируя исторические стены.

– При этом часть фрагментов лестницы сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по новой, – рассказали в администрации Ленобласти.

Реставрацию планируют завершить в 2022 году. Фото: Администрация Ленобласти.

Также стены и ступени решили украсить подсветкой. Словом, башню Олафа осовременят, полностью сохранив при этом средневековое сооружение. Запланирована и реставрация кладки внутренних стен. На все работы направлено почти 185 миллионов рублей. Завершить их планируют в 2022 году.

Чтобы установить современный лифт, проект скорректировали два года назад. Изначально работы начали в 2015-м, тогда же хотели увеличить площадь самой смотровой площадки. Однако выяснилось, что кладка стен может не выдержать задумок. Поэтому проект переделали с минимальным вмешательством в древнюю конструкцию и решили дополнить музей лифтом.