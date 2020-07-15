2020-07-15T22:15:20+03:00
Дом. Семья

Тюлененок Гыр-Гыр, переживший инсульт, вернулся в Финский залив после реабилитации

Вместе с малышом в вольное плавание выпустили трех редчайших балтийских нерпят [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Тюлененок, наполовину парализованный из-за инсульта, выздоровел и отправился на волю в Финский залив. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Тюлененок, наполовину парализованный из-за инсульта, выздоровел и отправился на волю в Финский залив. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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15 июля в Финский залив вернулись три редчайших балтийских нерпы и один серый тюлененок, которые проходили реабилитацию в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Новорожденные малыши оказались без мам из-за аномально теплой зимы в Северной столице, которая не позволила им нормально расти на льдинах.

Милые животные больше не больные детишки, а взрослые отъевшиеся охотники. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Милые животные больше не больные детишки, а взрослые отъевшиеся охотники. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Самая трогательная история – у тюлененка Гыр-Гыра. Его нашли наполовину парализованным. Брошенный малыш пережил инсульт. Однако ученые-зоологи приютили его и вырастили. Парализованный тюлененок издавал звуки «гыр-гыр» в ходе лечения, поэтому его так и назвали. Парнишка недоверчиво относился к врачам и с агрессией ворчал во время процедур. Но в последние дни он окреп и смотрел на спасителей уже с благодарностью.

А вот с тремя другими «выпускниками» ничего страшного не приключалось. Балтийских нерп Малыша Кокора, Звездочку Ушкова и Малышку Таркалу выходили без проблем.

В воду почти все ушли без раздумий. Лишь нерпа "Звездочка", привыкшая к людям, ненадолго засомневалась. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В воду почти все ушли без раздумий. Лишь нерпа "Звездочка", привыкшая к людям, ненадолго засомневалась. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

- Теперь это уже не дети, а достаточно серьезные животные с большим слоем жира. У них есть настрой, на 2-3 недели они обеспечены энергией. Разве что нерпочка Звездочка старалась очень привязаться к человеку и сомневалась на берегу, уходить или нет от нас, - рассказывает сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Теперь «выпускники» уже прекрасные охотники, так что об их будущем беспокоиться не приходится. Сейчас на счету Фонда друзей балтийской нерпы уже 124 спасенных ластоногих.

Четверо подопечных Центра изучения и сохранения морских млекопитающих вернулись в Финский залив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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