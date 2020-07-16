2020-07-16T10:09:46+03:00
Звезды

Солист Little Big подарил Porsche своему 2-летнему сыну

До этого Илья Прусикин купил машину той же марки и самому себе
Петр КИБЕР
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Солист Little Big Илья Прусикин купил по машине себе и 2-летнему сыну. Фото: кадр с видео youtube.comСолист Little Big Илья Прусикин купил по машине себе и 2-летнему сыну. Фото: кадр с видео youtube.com
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Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин подарил Porsche своему маленькому сыну Добрыне. Впрочем, завистникам злобствовать рано, ведь машинка была игрушечной, хоть на ней действительно можно кататься ребенку.

- У Добрыни теперь тоже Porsche! Но имя он ему пока еще не дал, - написал под видео с моментом вручения подарка сам музыкант в своем Инстаграме.

Сын Прусикина Добрыня получил в подарок электрическую машинку. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

Сын Прусикина Добрыня получил в подарок электрическую машинку. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

Оговорку про имя Илья Прусикин сделал не случайно, ведь несколькими днями ранее он «подарил» машину той же марки и себе. Но уже настоящую. Черный кроссовер, ценой с приличную трехкомнатную квартиру (такие авто стоят от 5 миллионов рублей и до бесконечности), он назвал...Антоном.

- Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в комментах, - написал Прусикин на страничке в соцсетях.

Подписчики солиста Little Big уже поиронизировали в комментариях, что называть мужским именем как-то не по-мужски. Другие упрекнули музыканта, что, мол, негоже опускаться до таких «понтов»: «Илюха, ты же поэт, ты выше Кайена!», однако большинство одобрили выбор и поздравили с приобретением.

Напомним, что Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Песня Uno, с которой музыканты так и не выступили на конкурсе, стала мегапопулярной и набрала на YouTUBE уже больше 130 миллионов просмотров.

На следующий год Little Big также собираются ехать на «Евровидение» в Голландию.

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Солист Little Big Илья Прусикин купил себе Porsche и назвал его Антоном
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ИСТОЧНИК KP.RU

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