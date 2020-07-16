Природный парк с древними артефактами откроется в районе Ольховки в Ленобласти

Экосовет обсудил вопрос сохранения неолитического памятника в регионе. Постановили сохранить. На прошлой неделе экосовет Ленобласти рассмотрел вопрос о целесообразности сохранения в Приозерском районе неолитического памятника «Ольховка». Для тех, кто не знает: на берегу озера Суходольское есть яркие археологические объекты - 30 камней-чашечников, каменных россыпей, жальников и ритуальных комплексов. Активисты предложили восстановить ландшафт в Ольховке, сохранив языческие памятники, и превратить это место в туристический пункт наподобие тех, что есть в соседней Прибалтике. Таким образом, объектом культурного наследия будут не только древние валуны, но и зона вокруг них. Сейчас она достигает 150 метров, а можно будет расширить территорию.

- В 2016 году государственная историко-культурная экспертиза постановила: включить комплекс в список объектов культурного наследия, - сообщают в пресс-службе правительства. Однако постановления было мало. Рядом с комплексом располагается земельный участок, на котором ведется строительство дач. В 2019 году выяснилось, что на территории комплекса идут строительные работы, а часть археологических памятников уже утрачена или повреждена. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Решено, что больше разрушать ничего нельзя. В ближайшее время будет подготовлена документация для создания рядом с деревней Ольховка рекреационной зоны с включением древних артефактов в качестве охраны. Однако, возможно, из названия уберут слово «неолитический»: по данным экспертов, наследие там, скорее всего, из железного века.