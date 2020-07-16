Дом-пуля, дом-кастрюля и дом-скандал: Художник нарисовал самые необычные ЖК Петербурга

Очередная порция остроумных иллюстраций и стихов от создателя «метро в картинках» и петербургских знаков зодиака: художник Илья Тихомиров опубликовал в сети серию рисунков и рифм, посвященных самым необычным жилым домам и комплексам города на Неве.

Серия под названием «Как зовется ваш ЖК?» включила десять зданий причудливых форм и оформления. Каждому из них Тихомиров придумал новое название. Фантазия иллюстратора нашла отражение и в самой картинке.

Дом на углу проспектов Просвещения и Энгельса превратился в ЖК «Серебряная пуля».

Фото: Илья Тихомиров

Новый дом у моста Бетанкура стал «Нарядной кастрюлей». Впрочем, многие узнали в ней многофункциональный центр «Невская ратуша», где заседают комитеты и ведомства Петербурга.

Фото: Илья Тихомиров

В доме в Коломягах, с подачи художника, поселилась «Недобрая сова».

Фото: Илья Тихомиров

У метро «Проспект Просвещения» расставили «Четыре табурета».

Фото: Илья Тихомиров

А на Комендантском замесили «Винегрет».

Фото: Илья Тихомиров

На Блюхера у одного из ЖК открылся «Глаз».

Фото: Илья Тихомиров

На проспекте Обуховской Обороны свалили «Груду кирпичей».

Фото: Илья Тихомиров

Стеклянное высокое здание на Большой Сампсониевском назвали «Дурным сном».

Фото: Илья Тихомиров

А дом на Бухарестской нарекли «Буквой Н».

Фото: Илья Тихомиров

Завершает юмористическую серию «дом-скандал» на проспекте Луначарского.

Фото: Илья Тихомиров

– Сам я живу в самом обычном доме, что называется, рядовой застройки, – признался «Комсомолке» иллюстратор Илья Тихомиров. – Так что новая серия – это, скорее, взгляд вокруг, а не вовнутрь... Хотя нет, что вы! Все эти дома на рисунках, конечно, плод моего воображения. Все совпадения прошу считать абсолютно случайными!

А в каком доме живете вы? В соцсетях петербуржцы уже начали собирать причудливые дома для новой подборки.