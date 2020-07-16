Дом-пуля, дом-кастрюля и дом-скандал: Художник нарисовал самые необычные ЖК Петербурга
Очередная порция остроумных иллюстраций и стихов от создателя «метро в картинках» и петербургских знаков зодиака: художник Илья Тихомиров опубликовал в сети серию рисунков и рифм, посвященных самым необычным жилым домам и комплексам города на Неве.
Серия под названием «Как зовется ваш ЖК?» включила десять зданий причудливых форм и оформления. Каждому из них Тихомиров придумал новое название. Фантазия иллюстратора нашла отражение и в самой картинке.
Дом на углу проспектов Просвещения и Энгельса превратился в ЖК «Серебряная пуля».
Фото: Илья Тихомиров
Новый дом у моста Бетанкура стал «Нарядной кастрюлей». Впрочем, многие узнали в ней многофункциональный центр «Невская ратуша», где заседают комитеты и ведомства Петербурга.
Фото: Илья Тихомиров
В доме в Коломягах, с подачи художника, поселилась «Недобрая сова».
Фото: Илья Тихомиров
У метро «Проспект Просвещения» расставили «Четыре табурета».
Фото: Илья Тихомиров
А на Комендантском замесили «Винегрет».
Фото: Илья Тихомиров
На Блюхера у одного из ЖК открылся «Глаз».
Фото: Илья Тихомиров
На проспекте Обуховской Обороны свалили «Груду кирпичей».
Фото: Илья Тихомиров
Стеклянное высокое здание на Большой Сампсониевском назвали «Дурным сном».
Фото: Илья Тихомиров
А дом на Бухарестской нарекли «Буквой Н».
Фото: Илья Тихомиров
Завершает юмористическую серию «дом-скандал» на проспекте Луначарского.
Фото: Илья Тихомиров
– Сам я живу в самом обычном доме, что называется, рядовой застройки, – признался «Комсомолке» иллюстратор Илья Тихомиров. – Так что новая серия – это, скорее, взгляд вокруг, а не вовнутрь... Хотя нет, что вы! Все эти дома на рисунках, конечно, плод моего воображения. Все совпадения прошу считать абсолютно случайными!
А в каком доме живете вы? В соцсетях петербуржцы уже начали собирать причудливые дома для новой подборки.
ИСТОЧНИК KP.RU