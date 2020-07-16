Мощи адмирала Федора Ушакова привезут в Кронштадт ко Дню ВМФ

Мощи адмирала Ушакова привезут в Петербург на военно-морской парад. Фото: Портрет Федора Ушакова из собрания Государственного эрмитажа / "Википедия", общественное достояние

Мощи адмирала Федора Ушакова, причисленного церковью к лику святых, доставят в Петербург в преддверии Дня ВМФ. За святыней в Мордовию, где находятся останки флотоводца, отправят спецборт.

- Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром «Пушкин» в Санкт-Петербург 21 июля, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа.

После приземления самолета в Пушкине, святыню погрузят на машину и перевезут в Кронштадт. Уже здесь ковчег с мощами Федора Ушакова переместят на катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли, пришедшие для участия в Главном военно-морском параде.

В это время на борту катера будет проходить молебен, а верующие члены экипажей боевых кораблей смогут наблюдать за прохождением катера со святыней с палубы судов.

После того, как обход кораблей будет закончен, ковчег с мощами отвезут в Морской Никольский собор в Кронштадта. Здесь святыня будет находиться до парада в честь Дня ВМФ, который состоится 26 июля.