Справиться с последствиями пандемии Ленобласти поможет «агробум»

Ленобласть производит два процента всей сельскохозяйственной продукции России, и никакой суровый климат ей не помеха. Не остановил «агробум» в регионе и коронавирус. Напротив, на сельское хозяйство сделали все ставки: посевная прошла без сбоев, корма заготавливают по графику, а гранты и субсидии для фермеров и крупных производств продолжают выделять. Ведь сейчас как никогда фермерам нужна поддержка.

– Сельское хозяйство – отрасль, которая может стать одной из основ для активизации хозяйственной деятельности в области, – отметил губернатор Александр Дрозденко, обсуждая меры по восстановлению экономики после пандемии.

В этом году в регионе появится еще один современный свинокомплексФото: Артем КИЛЬКИН

За первые пять месяцев непростого 2020-го на поддержку сельхозпроизводителей уже направили 2,5 миллиарда рублей. Для сравнения, за весь 2019 год в развитие сельского хозяйства вложили 7,06 миллиарда рублей.

– Готовятся к открытию предприятие по производству компоста для шампиньонов и современный свинокомплекс, – сообщают в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. – Начинается строительство сыродельного завода и молочно-товарного комплекса по содержанию 8000 коров.

Цели у фермеров и крупных сельхозпроизводителей Ленобласти амбициозные. Уже к 2024 году они хотят выйти на объем экспорта своей продукции в размере 496,4 миллиона долларов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В хозяйствах Ленобласти живет около 176 000 коров, быков и телят. Одних только коров в регионе примерно 75 600. В последние годы область делает ставку именно на молочное животноводство, а потому все чаще бьет собственные рекорды.

Так, за 2019 год ленинградские буренки дали 636 600 тонн молока – это более чем два процента от всего российского удоя за год. А за пять месяцев 2020 года в 47-м регионе уже успели надоить 274 000 тонны молока, что почти на три процента больше, чем за январь – май 2019 года.

В хозяйствах Ленобласти живет около 176 000 коров, быков и телятФото: Артем КИЛЬКИН

Производством молока в Ленобласти занимаются 84 крупные сельхозорганизации. Каждая коровка, живущая в них, в минувшем году дала 8738 кило молока. А ведь есть еще и множество небольших фермерств и жителей, продающих излишки удоев единственной рогатой кормилицы.

Но не молоком единым: ударно развивают в регионе и птицеводство. По итогам года Ленобласть заняла первое место в стране по производству яиц, второе – по поголовью птицы и пятое – по производству мяса птицы.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Вся посевная площадь занимает более 240 000 гектаров Ленобласти. 80 процентов этого пространства – кормовые угодья. Следом по величине «охвата» идут зерновые культуры, картофель, овощи и, наконец, рапс.

Делать земли плодороднее помогает мелиорация. Ей посвятили отдельный раздел госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». Например, в 2014-2020 годах чиновники и земледельцы сосредоточились на капитальном ремонте и реконструкции осушительных систем, агрохимических обследованиях, известковании почв и вовлечении в оборот новых земель.

Специально придумана программа «Агростартап», чтобы поддержать начинающих бизнесменовФото: Артем КИЛЬКИН

Отдельное направление работы – развитие семеноводства. Субсидиями регион поддерживает производство семян многолетних трав. Питательные многолетники, устойчивые к сложному ленинградскому климату, в перспективе должны сформировать естественные кормовые угодья. А больше кормов – больше молока, яиц и мяса.

Поддерживают в области и элитное семеноводство: оно призвано повысить качество зерна, кормовых культур, картофеля и овощей. А значит, развить отечественную селекцию и «укрепить продовольственную безопасность страны».

Субсидируют и тех, кто выращивает «потомков» элитных семян – репродуктивные семена, а также закупает «суперэлиту» – оригинальные семена.

РЫБОХОЗЯЙСТВО

Рыбой в Ленобласти занимается свыше 175 организаций и ИП – в сумме порядка 2500 человек. Рыбное хозяйство воплотилось и в предприятиях, которые разводят, ловят, перерабатывают и воспроизводят водную фауну, и в рыболовах, которые берутся за удочку и невод из спортивных или развлекательных побуждений.

Ловят рыбку в Балтийском море, Ладожском, Онежском и Чудском озерах, а также малых и средних реках и озерах. В основном промышляют салакой, килькой, треской, камбалой, сельдью, корюшкой, ряпушкой, сигом, судаком, окунем, лещом, щукой, ершом, плотвой и густерой.

За разведение рыбы в регионе взялись не так давно, но каждый год объемы растут. Фото: Правительство Ленобласти

Чтобы водоемы не опустели совсем, периодически проводят «зарыбление»: в природу выпускают мальков. За прошлый год, например, море, озера и реки пополнил 7 670 871 малек миноги, сига и семги.

За разведение рыбы в регионе взялись не так давно, но каждый год ее выращивают на 15-20 процентов больше, чем в предыдущий. Около 95 процентов выращенной в неволе рыбы – радужная форель. Но не забывают в рыбохозяйствах и о сиговых, осетровых, карповых. Новые виды рыбы для разведения в регионе – нельма и африканский сом, а в числе перспективных называют судака и палию.

Третья сфера рыбохозяйства области – переработка. В нее пускают и местную рыбку, и привезенную из других регионов и стран. В результате на прилавки отправляется рыба охлажденная и мороженая, соленая и копченая, сушено-вяленая и в виде консервов.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В пищевой промышленности занято примерно 12 000 жителей Ленобласти, которые трудятся на 106 предприятиях, из них 6 предприятий выпускают молочку, 22 – мясные продукты, а 1 – белковую оболочку для колбас и лекарств, 11 заводов радуют Ленобласть и Петербург кондитерскими изделиями, еще 2 фасуют чай и кофе. Кстати, последние – еще и крупнейшие и самые технологичные в Восточной Европе.

По итогам года Ленобласть заняла первое место в стране по производству яиц и второе – по поголовью птицы. Фото: Правительство Ленобласти

Хлеб в Ленобласти пекут на 42 предприятиях: 7 комбинатах ведущей сети региона, 4 самостоятельных комбинатах и в 31 небольшой пекарне. В ассортименте 270 с лишним наименований хлебобулочных изделий и кондитерки.

Безалкогольные напитки разливают на шести фабриках. Морсами и сладкими напитками угощают в Сланцах, а соки из фруктов и ягод «давят» под Лугой. Часть предприятий пакует в бутылки чистую питьевую воду.

Свое «пищевое производство» есть и для сельскохозяйственной живности. Комбикорма выпускают 11 заводов.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

– Для нас важно не только создание условий работы на самом инновационном в России АПК, но и создание комфортных условий для жизни работников села, – говорит председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Аналогичную работу в формате подпрограммы вели в регионе и в прошлом году. Она подарила области 25 капитально отремонтированных и 3 новых дома культуры, 4 спортплощадки, 10 поликлиник и больниц, километры газо-, водопровода и дорог. В улучшение жизни на селе вложили почти 1,2 миллиарда рублей.

Ударно развивают и птицеводство, причем не только традиционное. Фото: Правительство Ленобласти

В этом году на развитие сельских территорий направили свыше двух миллиардов рублей. В программу включили 62 объекта: новые садик и школу в Ломоносовском районе, 9 объектов здравоохранения, 8 новых и дюжину отремонтированных объектов культуры, 4 спортивных объекта, 9 дорог, сети водо- и газоснабжения. Две трети из всех этих объектов «законтрактовали» еще весной.

В целом в регионе, как показал мониторинг, строительства, реконструкции, модернизации или капитального ремонта требуют 605 сельских объектов. Они будут включены в заявку в Минсельхоз России на получение субсидий из федерального бюджета в 20212023 годах.

КОНКРЕТНО:

Всего в Ленобласти 548 крупных и средних предприятий, в том числе:

– 252 – сельское хозяйство,

– 190 – рыбохозяйственный комплекс,

– 106 – пищевая и перерабатывающая промышленность.

А также:

– 22 сельскохозяйственных потребительских кооператива,

– 3 101 фермер и индивидуальный предприниматель,

– 203 712 личных подсобных хозяйств,

– 3 614 садоводческих некоммерческих товарищества.

ВОПРОС – ОТВЕТ: Что произвела Ленобласть за год?

– 3 080 000 000 яиц – 7% в России,

– 636 600 т молока – 2% в России,

– 418 000 т кормов,

– 378 500 т мяса – 3% в России,

– 300 200 т продукции мясопереработки,

– 204 800 т картофеля,

– 199 800 т овощей,

– 147 700 т молочной продукции,

– 145 600 т зерновых,

–72 500 т чая и 54 800 т кофе расфасовала,

– 59 400 т рыбной продукции,

– 22 600 т рыбы добыла и 10 900 т рыбы вырастила,

– 2 000 т творога,

– 551 т сыра.

На всех хозяйствах региона живут сотни тысяч животинок. Фото: Правительство Ленобласти

КСТАТИ:

По итогам 2019 года Ленобласть занимает среди регионов России:

– I место по производству яиц,

– I место по молочной продуктивности коров,

– II место по поголовью птицы,

– III место по выращиванию форели,

– V место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях,

– VII место по производству молока в сельхозорганизациях.

ЦИФРА:

40 500 руб. – среднемесячная зарплата работника в сельском хозяйстве Ленобласти.