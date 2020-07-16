Петербурженка 6 лет не стригла ногти, а теперь продает их за тысячи долларов

36-летняя петербурженка Елена Шиленкова с легкостью могла бы играть в кино – по крайней мере, девушку Росомахи точно! Создателям фильма даже бы не пришлось тратиться на бутафорские когти. Ведь у девушки свои натуральные достигают 16, а то и больше сантиметров. Этим летом она в третий раз стала рекордсменкой России!

- В 2014 году поспорила с другом, что смогу отрастить ногти до пяти сантиметров, - рассказывает Елена. - Спор выиграла, но азарт остался. Решила не останавливаться на достигнутом.

И, как говорится, что выросло, то выросло. А ведь многие только мечтают о том, чтобы отказаться от постоянных походов к мастеру, который по четыре часа колдует над длинной ноготочков.

- Я не использую никакие крема и масла, не стригу, лаком не крашу, - делится секретами Елена. - Один раз попробовала, потом четыре часа стирала. Могу только укрепить гелем в тех местах, где ногти трескаются.

Ногти девушка отращивала шесть лет ФОТО: Личный архив героя публикации

Удивительно, но такой маникюр совершенно не мешает Елене одеваться, наносить макияж, делать уборку и готовить еду.

- Делаю все, как раньше. Приловчилась. Отказалась только от плавания в море и перемешивания фарша. Излишняя влага ногтям ни к чему, – объясняет девушка.

Не препятствует экстравагантный маникюр и занятиям спорта. Петербурженка с легкостью жмет штангу и качает трицепс. К тому же, благодаря своему необычному виду Шиленкова стала настоящей звездой. Елена не раз бывала на телевидении. В Инстаграме у нее целая галерея, посвященная ногтям и около 10 тысяч подписчиков, а в модном у молодежи TikTok и вовсе два миллиона.

- Есть и косые взгляды, но я не обижаюсь. Как говорится, на вкус и цвет, - уверяет Елена.

В ближайшее время Елена намерена ходить со стандартным маникюром ФОТО: Личный архив героя публикации

Еще бы! Думать о недоброжелателях петербурженке некогда. Она делает на своих ногтях состояние. Поклонники часто просят Елену сделать персональные фото маникюрчика за дополнительную плату. Она не упускает момент и соглашается. А недавно решила состричь все, что так долго отращивала. Ногти выставила на продажу, и покупатели уже нашлись! Один ноготь купили за несколько тысяч долларов.

Пока что Шиленкова хочет отдохнуть от столь необычного маникюра, но в будущем, возможно, начнет отращивать ногти снова, ведь именно они принесли ей такую популярность в соцсетях.

КОМПИТЕНТНО

«Это опасно для здоровья»

Карина ШУРЫГИНА, автор учебных программ по эстетическои подологии, владелец частнои практики:

- Когда ногти слишком длинные – ногтевая пластина начинает скручиваться и загибаться. Нагрузка на нее сильно увеличивается, и ногти становятся более твердыми, похожими на когти. Подстричь их самостоятельно становится достаточно проблематично. Впоследствии возможно развитие онихогрифоза – «птичьего ногтя». При этом нарушается и двигательная активность: появляются ограничения движении , тугоподвижность суставов в кисти. Возможны различные застои ные процессы. А в дальнеи шем – дисфункция мышечно-связочного аппарата. Для обновления ногтевой пластины после срезания длинных ногтей, потребуется около полугода.