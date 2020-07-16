2020-07-16T14:47:03+03:00
Общество

Петербурженка 6 лет не стригла ногти, а теперь продает их за тысячи долларов

Елена утверждает, что первые покупатели уже есть
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
Комментарии: comments13
Елена трижды стала рекордсменкой России. В последний раз за общую длину всех ногтей - 150 сантиметров! ФОТО: Личный архив героя публикацииЕлена трижды стала рекордсменкой России. В последний раз за общую длину всех ногтей - 150 сантиметров! ФОТО: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

36-летняя петербурженка Елена Шиленкова с легкостью могла бы играть в кино – по крайней мере, девушку Росомахи точно! Создателям фильма даже бы не пришлось тратиться на бутафорские когти. Ведь у девушки свои натуральные достигают 16, а то и больше сантиметров. Этим летом она в третий раз стала рекордсменкой России!

- В 2014 году поспорила с другом, что смогу отрастить ногти до пяти сантиметров, - рассказывает Елена. - Спор выиграла, но азарт остался. Решила не останавливаться на достигнутом.

И, как говорится, что выросло, то выросло. А ведь многие только мечтают о том, чтобы отказаться от постоянных походов к мастеру, который по четыре часа колдует над длинной ноготочков.

- Я не использую никакие крема и масла, не стригу, лаком не крашу, - делится секретами Елена. - Один раз попробовала, потом четыре часа стирала. Могу только укрепить гелем в тех местах, где ногти трескаются.

Ногти девушка отращивала шесть лет ФОТО: Личный архив героя публикации

Ногти девушка отращивала шесть лет ФОТО: Личный архив героя публикации

Удивительно, но такой маникюр совершенно не мешает Елене одеваться, наносить макияж, делать уборку и готовить еду.

- Делаю все, как раньше. Приловчилась. Отказалась только от плавания в море и перемешивания фарша. Излишняя влага ногтям ни к чему, – объясняет девушка.

Не препятствует экстравагантный маникюр и занятиям спорта. Петербурженка с легкостью жмет штангу и качает трицепс. К тому же, благодаря своему необычному виду Шиленкова стала настоящей звездой. Елена не раз бывала на телевидении. В Инстаграме у нее целая галерея, посвященная ногтям и около 10 тысяч подписчиков, а в модном у молодежи TikTok и вовсе два миллиона.

- Есть и косые взгляды, но я не обижаюсь. Как говорится, на вкус и цвет, - уверяет Елена.

В ближайшее время Елена намерена ходить со стандартным маникюром ФОТО: Личный архив героя публикации

В ближайшее время Елена намерена ходить со стандартным маникюром ФОТО: Личный архив героя публикации

Еще бы! Думать о недоброжелателях петербурженке некогда. Она делает на своих ногтях состояние. Поклонники часто просят Елену сделать персональные фото маникюрчика за дополнительную плату. Она не упускает момент и соглашается. А недавно решила состричь все, что так долго отращивала. Ногти выставила на продажу, и покупатели уже нашлись! Один ноготь купили за несколько тысяч долларов.

Пока что Шиленкова хочет отдохнуть от столь необычного маникюра, но в будущем, возможно, начнет отращивать ногти снова, ведь именно они принесли ей такую популярность в соцсетях.

КОМПИТЕНТНО

«Это опасно для здоровья»

Карина ШУРЫГИНА, автор учебных программ по эстетическои подологии, владелец частнои практики:

- Когда ногти слишком длинные – ногтевая пластина начинает скручиваться и загибаться. Нагрузка на нее сильно увеличивается, и ногти становятся более твердыми, похожими на когти. Подстричь их самостоятельно становится достаточно проблематично. Впоследствии возможно развитие онихогрифоза – «птичьего ногтя». При этом нарушается и двигательная активность: появляются ограничения движении , тугоподвижность суставов в кисти. Возможны различные застои ные процессы. А в дальнеи шем – дисфункция мышечно-связочного аппарата. Для обновления ногтевой пластины после срезания длинных ногтей, потребуется около полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»
Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге
Первые результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербург: 152 стобалльника по географии, литературе и информатике
Голодные лисы пришли в Санкт-Петербург в поисках еды
Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают
Группу петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, привезли 16 июля в Северную столицу
Более 400 энергосберегающих фонарей установят до конца 2020 года в Петербурге
В Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово»
Жара вернется 17 июля в Ленинградскую область
Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге
На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино