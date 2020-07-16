«По следам боевой славы»: «Комсомолка» подводит итоги серии автоэкспедиций, посвященных 75-летию Победы

Эти несколько летних выходных мы ждали с особым нетерпением. Каждую субботу и воскресенье отправлялись по маршрутам экспедиции «По следам боевой славы», организованной «Комсомольской правдой» и Сообществом Питерских блогеров. Всего по дорогам Ленинградской области мы проехали 1500 километров. О первых трех маршрутах мы рассказали в предыдущих публикациях. Главными направлениями очередного выезда стали восточный берег Ладожского озера, Малая дорога жизни и непокоренный Ораниенбаумский плацдарм.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ

В годы блокады прорваться к Ленинграду можно было только через Ладожское озеро. Южный берег Ладоги захватили немцы, на севере стояли их союзники финны. В начале войны в руках нашей армии находился только один порт на озере - Новая Ладога. Отсюда и шли к Ленинграду суденышки с хлебом и всем необходимым. В каждом рейсе им приходилось преодолевать около 120 километров по кипящему от взрывов озеру.

Мемориал на берегу реки Волхов. Фото: Светлана Краснякова.

Новая Ладога стала центром Ладожской флотилии. Старинный купеческий город с красивейшими храмами, богатыми деревянными домами - с мезонинами, балкончиками, резными фасадами, особенно красив летней порой. О войне напоминает мемориал на берегу реки Волхов. Здесь на вечную стоянку встали корабли - участники блокадной эпопеи. Невеликие по размеру, они перевозили грузы, принимали участие в боях. Мало кто знает, но в годы войны на Ладоге произошло более двадцати сражений. Тральщик ТЩ-100, установленный в мемориале, сыграл решающую роль во время самого крупного сражения 22 октября 1942 года у острова Сухо. Экипаж, находясь в дозоре, заметил подбирающиеся к острову суда противника. Вовремя поднятая тревога позволила лишить нападавших фактора внезапности. Именно тогда у острова Сухо была разгромлена флотилия врага, состоявшая из немецких, финских и даже итальянских кораблей.

Тральщик ТЩ-100. Фото: Светлана Краснякова.

Участники нашей экспедиции возложили к мемориалу цветы (возможность почтить память героев нам предоставил один из партнеров проекта - общественное движение «Вечно живые») и зажгли поминальные свечи в память о моряках Ладожской флотилии.

КОБОНА - БЕРЕГ НАДЕЖДЫ

О Дороге жизни знают все. А где она начиналась? Когда наступила зима и суда вмерзли в ладожский лед, именно из Кобоны - ближайшего по прямой населенного пункта на восточном берегу Ладоги - была проложена легендарная Дорога жизни.

Кобона сейчас - крошечная деревенька, рай для рыбаков и грибников. Даже не верится, какая жизнь здесь кипела в годы войны. Отсюда в Ленинград отправлялись караваны полуторок с хлебом, а сюда по льду привозили эвакуированных ленинградцев, обогревали, кормили, выхаживали и отправляли дальше - вглубь страны. Вдумайтесь только: через Кобону прошел по меньшей мере миллион ленинградцев!

В здании бывшей школы размещали эвакуированных ленинградцев. Сейчас здесь музей. Фото: Евгений Мироненко.

Их размещали в здании бывшей школы (сегодня здесь музей), домах селян (около десяти сохранились до наших дней), в старой церкви Святого Николая.

НЕИЗВЕСТНОМУ ШОФЕРУ

Нашим проводником стал заведующий музеем «Дорога жизни» Сергей Марков. Он нам показал еще одно памятное место. У деревни Дусьево на Мурманском шоссе установлен красивый военный монумент - Памятник неизвестному шоферу. Основой для монумента послужил грузовик ГАЗ-АА - та самая легендарная полуторка, поднятая со дна Ладоги.

Основой для монумента послужил грузовик ГАЗ-АА, та самая легендарная полуторка. Фото: Евгений Мироненко.

Место для памятника выбрано не случайно. К восточному берегу Ладожского озера не проложена железная дорога, поэтому в начале войны все грузы к ним везли полуторками. Начиналась Дорога жизни с нечеловеческого шоферского труда. Под бомбежками по бездорожью, не зная отдыха и сна, шоферы гнали к Ладоге тысячи машин, потому что понимали: малейшая заминка - и Ленинград погибнет. В Дусьево была развилка на Новую Ладогу и Кобону. Только в 1942 году к Ладоге удалось проложить и железнодорожные пути.

ПЕРВЫЙ ОСВОБОЖДЕННЫЙ ГОРОД

В 1941 году судьбу Ленинграда решал буквально каждый день. В ноябре городу на Неве пришлось пережить еще одно тяжелое испытание - наши войска оставили Тихвин. Именно он был ключевым звеном в снабжении Ленинграда.

Памятник детям блокадного Ленинграда в Тихвине. Фото: Евгений Мироненко.

Возвращение города стало задачей номер один. В начале декабря 1941 года фашисты были разбиты. Тихвин стал первым окончательно освобожденным от врага городом нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Корреспонденты «Комсомольской правды» Лев Ющенко и Николай Маркевич первыми оказались в оставленном врагом городе. В своих репортажах они рассказали о разрушениях: немцы разграбили дом, в котором родился великий композитор Римский-Корсаков. В старинном монастыре в кельях немецкие офицеры устраивали оргии, насиловали русских девушек, в подвалах пытали пленных бойцов. Отступая, фашисты похитили Чудотворную Тихвинскую икону Богоматери.

Прошло три четверти века: восстановлен Тихвин, вернулась в свой храм икона, а память жива - она в памятниках и монументах, в газетных строках наших коллег, ставших документами эпохи.

У ЛИНИИ ФРОНТА

Граница Петергофа. Позади - знаменитые фонтаны и великолепный дворец, а здесь взметнулись вверх стволы пушек, горит Вечный огонь у подножия мемориала «Приморский». Когда-то здесь располагался старинный оживленный квартал Петергофа. Его украшением был Английский дворец - первое российское детище знаменитого зодчего Джакомо Кваренги. Увы, от дворца ничего не осталось, только ограда, ставшая частью мемориала. Здесь начинался знаменитый Ораниенбаумский плацдарм, отрезанный от Ленинграда, но мужественно сражавшийся все дни блокады.

Вечный огонь у подножия мемориала «Приморский».Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Размер Ораниенбаумского плацдарма был невелик - всего 65 на 25 километров. Но как ни пытались фашисты его захватить, им это так и не удалось. Ценность плацдарма была в том, что он сковывал огромные силы врага.

Одним из центров Ораниенбаумского плацдарма стал старый форт Красная Горка. Построенный в начале ХХ века, он должен был защищать столицу империи от нападения с моря, но в Первой мировой войне не участвовал. Судьба распорядилась так, что форт сыграл решающую роль в событиях Великой Отечественной. Когда фашисты рвались к Ленинграду, пушки форта развернули жерлами к суше, и они ударили по наступающим танковым армадам вермахта.

Среди современных посетителей форта Красная Горка немало тех, кто всерьез интересуется историей. Как, например, конструктор одного из петербургских НИИ Осип Григорьевич. Он привез в Красную Горку свою семью. Услышал, как мы обсуждаем пушки. И, правда, как это несколькими выстрелами удалось остановить наступление?

- А что вы хотите? - вступил в беседу Осип Григорьевич. - Пушки форта били полуторными снарядами на расстояние до 40 километров. Они могли топить линкоры длиной 350 метров. И когда они начали обстрел колонны фашистских танков, те кувыркались как игрушечные.

Мемориал «Приморский» в Петергофе.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Осип Григорьевич в детстве, в 1960-е годы, проводил лето на даче в Лебяжьем. Соседство с фортом и побудило его увлечься историей.

Идем по лесной тропинке к морю.

- Видите старый кабель? - говорит Осип Григорьевич. - Он вел к минам, которые были установлены на мелководье у берега. В случае высадки вражеского десанта по кабелю давали ток, и мины подрывались.

Такие нюансы без знатоков и не узнаешь. И правда, сколько еще военных тайн хранится прямо у нас под ногами...

СВЕТ МАЯКА

У линии фронта маяки, как правило, не зажигают. Шепелевский маяк - дело особое. Он хоть и был почти у линии фронта, в дни боев оставался ориентиром для наших бойцов. У него базировались рыболовецкие бригады, которые всю блокаду снабжали армейские части рыбой. В бригадах работали молодые девчонки. Утром на веслах - моторных лодок не было - они отправлялись в опасный путь в залив проверять сети, а вечером бегали к солдатам на танцы.

Шепелевский маяк.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Война войной, а молодость одна. Валентин Елисеев приехал посмотреть места, где в годы войны работала его мать - бригадир рыбачек - и воевал его отец - минометчик. Именно на Ораниенбаумском плацдарме познакомились его родители. А еще от Шепелевского маяка зимой по льду залива отправлялись полуторки с грузами для наших гарнизонов. Свет маяка нужен был водителям как ориентир.

КСТАТИ

Кому сегодня интересно путешествовать по следам войны?

Татьяна Типунова работает в рекламной фирме. Блогерство - ее хобби. До этого дня она писала на темы, далекие от Великой Отечественной войны, но когда узнала о нашей экспедиции, решила подать заявку. Она впервые открыла для себя историю Ораниенбаумского плацдарма.

С нами также Павел Желтов - журналист, один из организаторов военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», посвященных малоизвестной истории битвы за Ленинград.

Москвичка Людмила Дмитриева, блогер, специально приехала из столицы, чтобы принять участие в маршрутах экспедиции «По следам боевой славы».

- Как было не защищать эту землю, - говорит она. - Здесь начиналась Русская земля. Крепость Копорье - одна из старейших в Европе: еще в XIII веке ее отбил у немцев князь Александр Невский.

Связь поколений особенно чувствуется во время таких поездок.

ПО МАЛОЙ ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Еще одна остановка - в поселке Лисий Нос у монумента «Дорога мужества». Открытый в 2015 году, он напоминает о Малой дороге жизни, о которой, к сожалению, мало кто сегодня знает. Автор памятника - известный скульптор Виктор Новиков, мальчишкой переживший блокаду в Лисьем Носу.

Монумент «Дорога мужества» открыли пять лет назад.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Лисий Нос в годы войны стал началом героической Малой дороги жизни, созданной по примеру ледовой дороги через Ладогу по льду Финского залива. Она шла из Ленинграда на остров-крепость Кронштадт, дальше на Ораниенбаумский плацдарм и к островам в Финском заливе. Именно по этой дороге в январе 1944 года была переброшена вторая ударная армия Федюнинского, завершившая освобождение Ленинграда от блокады.

ПОД КУПОЛОМ СОБОРА

Кронштадт, сквер Катерников. Здесь установлен памятник юрким и небольшим судам. Фашисты заминировали фарватеры, и большие корабли во время блокады не могли выйти в Финский залив. Катера и подводные лодки стали главной нашей ударной силой на Балтике. Они поражали врага своими торпедами, ставили мины, а также работали тральщиками, освобождая Финский залив от вражеской «рогатой смерти».

В величественный Морской собор во время войны попало две авиабомбы.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Немало пришлось потрудиться катерам и после войны. Фашисты установили в Финском заливе тысячи мин. Эти приветы войны встречались еще несколько десятилетий спустя. Наш гид в Кронштадте Владимир Погодин вспомнил о ЧП 1969 года. На исходе лета он на пароме плыл от пристани Ломоносова к Кронштадту, а за судном увязалась… всплывшая мина. Фарватер был перекрыт на четыре часа. И только после того, как «рогатая смерть» была обезврежена, движение судов возобновилось. Война по-прежнему напоминает о себе: в прошлом году в Обводном канале Кронштадта обнаружили две авиабомбы.

Центр Кронштадта - Якорная площадь и величественный Морской собор. Во время войны в нем находился клуб, где крутили кино для жителей, бойцов и моряков, устраивали концерты. Фашисты в собор не стреляли, он им нужен был как ориентир для обстрела других объектов. Правда, в здание попали две авиабомбы, но, к счастью, они не нанесли серьезных разрушений. А еще у собора было важное военное назначение. Купол храма имеет уникальную конструкцию. По сути, купола два: верхний внешний и нижний внутренний. Между ними пространство примерно пять метров. В нем размещался наблюдательный пункт и служба корректировки огня для наших дальнобойных батарей. В подвальных помещениях размещалась служба точного времени, переведенная из Пулково.

Под куполом Морского собора.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

О ПРОЕКТЕ

В год юбилея Победы мы составили путеводитель по 75 воинским мемориалам Ленобласти - по одному на каждый мирный год - и собрали их в несколько маршрутов, позволяющих увидеть те места, где должен побывать каждый. Проехать по ним могут не только блогеры и журналисты: аудиогиды «По следам боевой славы» доступны в мобильном приложении izi.TRAVEL.

КТО ПОМОГ

* Серию экспедиций поддержал холдинг «РСТИ» (РосСтройИнвест) и председатель совета директоров компании Федор Туркин - он также является руководителем общественного движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Основная цель организации - восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины. К слову, голосом Федора Олеговича озвучены сразу несколько памятных мест в аудиогиде izi.TRAVEL. А еще благодаря поддержке «РСТИ» во всех наших экспедициях мы смогли возложить цветы к мемориалам павших воинов.

* Автопартнер проекта - транспортная компания «Интерсервис» и ее социальный проект «Автобус добра». Вот уже 15 лет «Интерсервис» организует бесплатные поездки для детей, ветеранов, блокадников. В год 75-летия Победы «Автобус добра» принимает активное участие в мероприятиях по сохранению истории города-героя Ленинграда.