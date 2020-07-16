2020-07-16T17:25:09+03:00
Общество

«Опухоль мозга размером с яблоко»: В Центре Алмазова рассказали, какие симптомы были у беременной женщины со смертельно опасным диагнозом

В НМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге провели сложнейшую операцию и спасли будущую маму и ее ребенка.
Роман ЛЯЛИН
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В центре Алмазова провели сложную операцию Фото: almazovcentre.ruВ центре Алмазова провели сложную операцию Фото: almazovcentre.ru
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В конце июня в Псковской области женщина на 29 неделе беременности обратилась к врачу с жалобами не только на тошноту и рвоту, но и на судорожные приступы. Во время МРТ у нее нашли опухоль мозга размерами 6*6*5 сантиметров, это примерно с яблоко.

- Такая гигантская опухоль смертельно опасна и встречается у беременных крайне редко (по некоторым данным - один случай на 17000 беременных), - поясняет Директор клиники Центра Алмазова, профессор кафедры организации, управления и экономики здравоохранения Института медицинского образования Центра Алмазова, врач — акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Эдуард Владимирович Комличенко. – Благодаря тому, что в структуре Центра Алмазова активно работает телемедицинский центр, оснащенный всем необходимым оборудованием для организации дистанционных консультаций в режиме реального времени – были проведены консультации и консилиумы псковских врачей с нашими ведущими нейрохирургами. По заключению консилиума, было принято решение об экстренном переводе пациентки в НМИЦ имени Алмазова.

Женщине удалили опухоль размером с яблоко Фото: almazovcentre.ru

Женщине удалили опухоль размером с яблоко Фото: almazovcentre.ru

Беременную женщину вертолетом санавиации доставили из Псковской области в Санкт-Петербург.

– Взвесив все риски для будущей матери и ее ребенка и оценив состояние пациентки, специалисты учреждения под руководством руководителя лаборатории интегративных нейрохирургических технологий Центра Алмазова Дмитрия Гуляева срочно выполнили хирургическое лечение, – рассказывает Эдуард Комличенко.

Под наркозом врачи провели микрохирургическое удаление опухоли с последующей пластикой.

Теперь жизни женщины и ее ребенка ничего не угрожает Фото: almazovcentre.ru

Теперь жизни женщины и ее ребенка ничего не угрожает Фото: almazovcentre.ru

– Благодаря оснащению Центра Алмазова уникальным высокотехнологичным оборудованием, использованию современных, в том числе лазерных, ультразвуковых, микрохирургических методик, слаженной работе высококвалифицированных специалистов, а также накопленному клиническому опыты – возможно проводить подобные операции, - пояснил врач.

Сейчас все проходит без осложнений. Пациентку перевели из отделения нейрохирургии в Перинатальный центр, здесь же в Центре Алмазова. Рожать женщина планирует там же.

– Жизнь женщине удалось спасти благодаря своевременно проведенной операции. Остается надеяться, что теперь она вовремя родит здорового ребенка, а мы со своей стороны приложим для этого все усилия,– пояснил Комличенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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