2020-07-16T19:09:00+03:00
Общество

«Возвращение» поэта с того света: Как в Санкт-Петербурге «оживили» Сергея Есенина

В сети появилось первое и единственное в мире цветное видео, на котором великий имажинист читает свои стихи [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге команда энтузиастов "оживила" Серея Есенина. Фото: Андрей "Арчет" КузнецовВ Санкт-Петербурге команда энтузиастов "оживила" Серея Есенина. Фото: Андрей "Арчет" Кузнецов
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«Оживить» Сергея Есенина – такую нетривиальную цель поставил перед собой петербургский поэт и журналист Андрей Кузнецов, сетевому сообществу больше известный под псевдонимом Арчет. Поставил – и сделал: 14 июля в сети появилось единственное на данный момент в мире цветное видео, на котором великий имажинист читает отрывок из своей «Исповеди хулигана».

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По словам самого Андрея, «оживить» Есенина ему помогли нейросети – это, если говорить очень просто, без пяти минут «домашний» искусственный интеллект и, пожалуй, одна из самых значимых разработок последних лет.

- Нейросетями я увлекаюсь довольно давно, - рассказывает наш герой. – И в какой-то момент решил приспособить их под свой проект: «оживлять» фотографии разных исторических деятелей – известных и не очень.

Петербургские энтузиасты заставили Пушкина читать стихи современных музыкантов.Видео: Андрей "Арчет" Кузнецов! другой источник

В творческом «портфолио» Арчета – уже с десяток «персонажей», которых нейросети «вернули к жизни»: от аргентинского диктатора Хуана Доминго Перона до Наполеона Бонапарта, Александра Пушкина и даже собственного прадеда, полковника и героя Сталинградской битвы Дона Мунисовича Золотовского. А вот теперь к ним прибавился и Сергей Есенин.

- Процесс, как правило, выглядит одинаково: я нахожу более-менее приемлемые по качеству фотографию или портрет и последовательно прогоняю его через несколько разных нейросетей, - продолжает наш собеседник. – Одна – «реставрирует» изображение, другая – переводит в цвет, если оно было черно-белым. Потом я сам немного подправляю его в фотошопе, сажусь перед камерой, выбираю нужный ракурс, расстояние до объектива и начинаю «играть лицом», пытаясь попасть в мимику того человека, которого «оживляю». В каких-то случаях – если, к примеру, сохранились видеозаписи, и можно представить, как этот человек улыбался, смотрел, хмурил брови и так далее – получается лучше. В каких-то хуже. С Есениным, например, пришлось нелегко: сохранились некоторые архивные видеозаписи, но везде он появляется в кадре буквально на несколько секунд, а потом оператор переводит камеру на что-то, по его мнению, более интересное.

Выглядит это все, к слову, вот так:

Как команда из Санкт-Петербурга оживляет старинные фотографии и портреты.Видео: Андрей "Арчет" Кузнецов! другой источник

«ВЫГЛЯДИТ СЛОЖНО, НО РЕЗУЛЬТАТ ПОТРЯСАЮЩИЙ»

Если персонажа требуется еще и озвучить, на помощь Арчету приходит актер Анатолий Петров – настоящий герой российского дубляжа, подаривший свой голос героям десятков фильмов, мультфильмов и сериалов. Но в случае с Есениным его участие не потребовалось – видео создали на основе оригинального архивного аудио поэта, где он читает отрывок из «Исповеди хулигана».

- Получилось, к слову, очень забавно – все привыкли считать, что он такой, знаете, милый пастушок, тихий и одухотворенный, - смеется Арчет. – Но это было вовсе не так. И читал он свои стихи с надрывом, даже с завываниями. Из-за этого у нас на видео получился такой своеобразный «рассинхрон» между мимикой и голосом. Я пытался читать как он, но нейросеть – штука все-таки несовершенная, и на редких, «необычных» выражениях лица она начинала сбоить, творить с лицом Есенина какие-то невообразимые вещи. Поэтому пришлось ограничиться достаточно сдержанной мимикой. Пока что.

Команда энтузиастов из Санкт-Петербурга оживляет старинные фотографии и портреты.Видео: Андрей "Арчет" Кузнецов! другой источник

Сейчас Арчет активно использует нейросети для своего проекта «1945 - Сегодня» - «параллельной» новостной ленты, в которой рассказывается о том, что происходило в конкретные дни в 1945-м году в Ленинграде, СССР и во всем мире.

- Крутизна в том, что по одной единственной фотографии можно с помощью нейросетей сделать видео человека, от которого не осталось вообще ничего, кроме фотографий. В теории, заниматься этим может кто угодно, - отмечает петербуржец. – Но нужны будут суперкомпьютер, фотошоп, аудио-программа, видеомонтаж, сведение, актёрские навыки, понимание, как примерно работает нейросетка и базовые знания об истории. Звучит, конечно, сложновато, но зато результат потрясающий.

Сергея Есенина оживили в Санкт-Петербурге.Видео: Андрей "Арчет" Кузнецов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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