2020-07-16T17:20:46+03:00
Общество

Как работают волонтеры Победы в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна

Ребята помогают ветеранам, организуют мероприятия и участвуют в различных акциях и флешмобах
Олег БЕЛОВ
Поделиться:
Ребята провели телемост, где гостем студии была блокадница Клочкова Раиса Карловна.Фото предоставлено Штабом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Волонтеры Победы».Ребята провели телемост, где гостем студии была блокадница Клочкова Раиса Карловна.Фото предоставлено Штабом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Волонтеры Победы».
Изменить размер текста:

Штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» был основан в Санкт-Петербургском государственным университете промышленных технологий и дизайна в октябре 2019 года, на сегодняшний день в него входит порядка 30 человек. Несмотря на то, что университетская организация еще очень молодая, ребятам удалось добиться значимых успехов.

В период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией волонтеры СПбГУПТД совершали ежедневные обзвоны ветеранов Великой Отечественной Войны, живущих в Санкт-Петербурге, принимали от них заявки, привозили продукты и лекарства, выносили мусор, помогали со счетами за коммунальные услуги, а также оказывали помощь фонду «Доброделы Петербурга», доставляя бесплатные продуктовые наборы.

В ночь с 21 на 22 июня, в преддверии Дня Памяти и Скорби, волонтеры СПбГУПТД в рамках ежегодной всероссийской акции «Свеча памяти» расставляли свечи около мемориала Корчмино. Всего во имя героев, выполнивших ценой своей жизни святой долг, защищая Отечество, волонтерами было зажжено более 10 000 свечей.

В период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией волонтеры СПбГУПТД принимали заявки от ветеранов Великой Отечественной Войны. Фото предоставлено Штабом СПбГУПТД «Волонтеры Победы».

В период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией волонтеры СПбГУПТД принимали заявки от ветеранов Великой Отечественной Войны. Фото предоставлено Штабом СПбГУПТД «Волонтеры Победы».

Благодаря инициативной работе студентов-волонтеров университета, Штабу удалось внести свой вклад и в организацию Парада Победы, который в этом году был перенесен на 24 июня. Волонтеры встречали и провожали ветеранов от автобуса, рассаживали их на трибуны, контролировали их состояние здоровья, держали зонтики и носили воду.

К 9 мая «Волонтеры Победы» СПбГУПТД записали трогательное поздравление для ветерана из Тобольска Августа Николаевича Ишимцева. С Санкт-Петербургом фронтовика связывает многое: в 1943 году в должности наводчика противотанковой пушки его направили в 291 стрелковую дивизию - на ленинградский фронт. Батарее Августа Николаевича удалось подрезать железную дорогу, которая шла к Ленинграду с юга, именно по этому пути немцы и перебрасывали свои войска и технику. Ребята читали стихотворение «Ленинградцы» Макса Дахие, проходя по историческим местам города, благодарили ветерана за подвиг. Фронтовик был очень рад поздравлению, его сняли на камеру региональные телеканалы.

27 июня в день полного снятия блокады Петербурга ребята провели телемост, где гостем студии была блокадница Клочкова Раиса Карловна, а на прямой линии с ветераном был город Анкара. Раиса Карловна рассказывала детям из Ассоциации русской культуры в Турции о том, что такое блокада, как жили люди в блокаду, описывала подвиг тех, кто ее пережил.

Штаб «Волонтеры Победы» Университета промышленных технологий и дизайна принимает участие и в образовании нового поколения волонтеров. Один из руководителей Штаба, студент Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, функциональный координатор Санкт-Петербургского регионального отделения ВОД «Волонтеры победы», руководитель общественных центров в Санкт-Петербурге, Алексей Моисеев проводит авторские тренинги для обучения ребят, ведь работа с ветеранами тонкая и сложная. Алексей рассказывает, как найти подход к ветерану, как поддержать разговор, каких не стоит задавать вопросов, и даже как правильно вести ветерана под руку, а также о том, как избежать стрессовых ситуаций и ситуаций неопределенности, как правильно вести себя, если она произошла. Алексей с командой также приняли участие во Всероссийском форуме волонтеров по подготовке года Памяти и Славы, прошедшем в начале февраля в Брянске.

Ко Дню Героев Отечества, Штаб «Волонтеры Победы» СПбГУПТД совместно с профкомом университета провели акцию на улице Бойцова в Санкт-Петербурге. Волонтеры раздавали прохожим памятные треугольники, в них была написана история героя Игоря Бойцова, в честь которого названа улица.

Волонтеры СПбГУПТД доставляли бесплатные продуктовые наборы.Фото предоставлено Штабом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Волонтеры Победы».

Волонтеры СПбГУПТД доставляли бесплатные продуктовые наборы.Фото предоставлено Штабом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Волонтеры Победы».

Сейчас участники университетского волонтерского движения готовят к запуску акцию по раздаче сотовых телефонов с бесплатной пожизненной сотовой связью для ветеранов, организованную Центральным штабом «Волонтеров Победы» совместно с Партией «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом. На этапе подготовки волонтеры СПбГУПТД вскрывают коробки с аппаратами и проверяют их работоспособность.

Ребята поздравляют ветеранов с днем рождения, с Новым годом, со Всероссийскими праздниками, дарят подарки и проявляют заботу любыми возможными способами. Всего с января 2020 года ребята сделали 633 звонка ветеранам, помогли более чем на 10 мероприятиях, провели 3 флешмоба, помогли в организации 4 всероссийских акций, провели телемост с ветераном, участвовали в 7 форумах и семинарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На строительство съездов с ЗСД дадут шесть миллиардов рублей
В ЗАГСах Ленобласти разрешили целоваться
Бородатый грабитель-сладкоежка украл 20 банок шоколадной пасты из магазина в Ленинградской области
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года
Суд арестовал грабителя, вынесшего 3,5 миллиона из «Совкомбанка»
Стало известно, сколько денег получат добровольцы за испытания вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге
Первые результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербург: 152 стобалльника по географии, литературе и информатике
Голодные лисы пришли в Санкт-Петербург в поисках еды
Шляхто: сейчас в Петербурге выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают
Группу петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, привезли 16 июля в Северную столицу
Более 400 энергосберегающих фонарей установят до конца 2020 года в Петербурге
В Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово»
Жара вернется 17 июля в Ленинградскую область
Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге
На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино