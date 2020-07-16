Как работают волонтеры Победы в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна

Штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» был основан в Санкт-Петербургском государственным университете промышленных технологий и дизайна в октябре 2019 года, на сегодняшний день в него входит порядка 30 человек. Несмотря на то, что университетская организация еще очень молодая, ребятам удалось добиться значимых успехов.

В период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией волонтеры СПбГУПТД совершали ежедневные обзвоны ветеранов Великой Отечественной Войны, живущих в Санкт-Петербурге, принимали от них заявки, привозили продукты и лекарства, выносили мусор, помогали со счетами за коммунальные услуги, а также оказывали помощь фонду «Доброделы Петербурга», доставляя бесплатные продуктовые наборы.

В ночь с 21 на 22 июня, в преддверии Дня Памяти и Скорби, волонтеры СПбГУПТД в рамках ежегодной всероссийской акции «Свеча памяти» расставляли свечи около мемориала Корчмино. Всего во имя героев, выполнивших ценой своей жизни святой долг, защищая Отечество, волонтерами было зажжено более 10 000 свечей.

В период действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией волонтеры СПбГУПТД принимали заявки от ветеранов Великой Отечественной Войны. Фото предоставлено Штабом СПбГУПТД «Волонтеры Победы».

Благодаря инициативной работе студентов-волонтеров университета, Штабу удалось внести свой вклад и в организацию Парада Победы, который в этом году был перенесен на 24 июня. Волонтеры встречали и провожали ветеранов от автобуса, рассаживали их на трибуны, контролировали их состояние здоровья, держали зонтики и носили воду.

К 9 мая «Волонтеры Победы» СПбГУПТД записали трогательное поздравление для ветерана из Тобольска Августа Николаевича Ишимцева. С Санкт-Петербургом фронтовика связывает многое: в 1943 году в должности наводчика противотанковой пушки его направили в 291 стрелковую дивизию - на ленинградский фронт. Батарее Августа Николаевича удалось подрезать железную дорогу, которая шла к Ленинграду с юга, именно по этому пути немцы и перебрасывали свои войска и технику. Ребята читали стихотворение «Ленинградцы» Макса Дахие, проходя по историческим местам города, благодарили ветерана за подвиг. Фронтовик был очень рад поздравлению, его сняли на камеру региональные телеканалы.

27 июня в день полного снятия блокады Петербурга ребята провели телемост, где гостем студии была блокадница Клочкова Раиса Карловна, а на прямой линии с ветераном был город Анкара. Раиса Карловна рассказывала детям из Ассоциации русской культуры в Турции о том, что такое блокада, как жили люди в блокаду, описывала подвиг тех, кто ее пережил.

Штаб «Волонтеры Победы» Университета промышленных технологий и дизайна принимает участие и в образовании нового поколения волонтеров. Один из руководителей Штаба, студент Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД, функциональный координатор Санкт-Петербургского регионального отделения ВОД «Волонтеры победы», руководитель общественных центров в Санкт-Петербурге, Алексей Моисеев проводит авторские тренинги для обучения ребят, ведь работа с ветеранами тонкая и сложная. Алексей рассказывает, как найти подход к ветерану, как поддержать разговор, каких не стоит задавать вопросов, и даже как правильно вести ветерана под руку, а также о том, как избежать стрессовых ситуаций и ситуаций неопределенности, как правильно вести себя, если она произошла. Алексей с командой также приняли участие во Всероссийском форуме волонтеров по подготовке года Памяти и Славы, прошедшем в начале февраля в Брянске.

Ко Дню Героев Отечества, Штаб «Волонтеры Победы» СПбГУПТД совместно с профкомом университета провели акцию на улице Бойцова в Санкт-Петербурге. Волонтеры раздавали прохожим памятные треугольники, в них была написана история героя Игоря Бойцова, в честь которого названа улица.

Волонтеры СПбГУПТД доставляли бесплатные продуктовые наборы.Фото предоставлено Штабом Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Волонтеры Победы».

Сейчас участники университетского волонтерского движения готовят к запуску акцию по раздаче сотовых телефонов с бесплатной пожизненной сотовой связью для ветеранов, организованную Центральным штабом «Волонтеров Победы» совместно с Партией «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом. На этапе подготовки волонтеры СПбГУПТД вскрывают коробки с аппаратами и проверяют их работоспособность.

Ребята поздравляют ветеранов с днем рождения, с Новым годом, со Всероссийскими праздниками, дарят подарки и проявляют заботу любыми возможными способами. Всего с января 2020 года ребята сделали 633 звонка ветеранам, помогли более чем на 10 мероприятиях, провели 3 флешмоба, помогли в организации 4 всероссийских акций, провели телемост с ветераном, участвовали в 7 форумах и семинарах.