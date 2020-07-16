После передачи листа Мирославова Евангелия Сербии в Петербурге останется его точная копия

Петербург попрощался с уникальной достопримечательностью, которая хранилась в Российской национальной библиотеке 137 лет. Лист Мирославова Евангелия теперь отправится в Сербию – 13 июля президент России Владимир Путин подписал документ о его обмене на картины Николая Рериха.

Специалисты рассчитывают, что смогут продолжать изучать документФото: Олег ЗОЛОТО

В город на Неве 166-й лист древней книги (а ее создание датируется 1180-1200 годами!) попал в 1883 году. Тогда епископ Порфирий увидел священный кодекс на Афоне и привез одну страницу в Петербург. Однако, сейчас большая часть Евангелия находится в Белграде. Там рукопись имеет особое значение, ведь это первый в истории кириллический памятник сербской письменности. Он считается национальной достопримечательностью, а президенты дают клятву на его копии при инаугурации. На листе, который пока еще находится в РНБ, находится месяцеслов – церковный календарь. Несмотря на солидный возраст, понять его содержание можно и сейчас.

- Все зависит от подготовки современного человека. Тут язык, который и сейчас используется, правда, в некоторых модификациях,- рассказала старший научный сотрудник Отдела рукописей РНБ Жанна Левшина.

В РНБ решили выставить лист несмотря на ограничения по коронавирусу. Так, доступ к картотеке до сих пор закрытФото: Олег ЗОЛОТО

После передачи листа Сербии, в библиотеке останется его точная копия. Лист также представлен и в электронном каталоге. По словам работников, приближать и рассматривать его можно бесконечно.

- Мы рассчитываем, что будем и дальше изучать этот документ, показывать и рассказывать о нем, - добавил заместитель генерального директора по информатизации и массовым коммуникациям РНБ Валентин Сидорин.

Пергамент декорирован крупными инициалами в красках с добавлением золотаФото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, в обмен на уникальную рукописную страницу Россия получит картины Николая Рериха «Бургустан. Кавказ», «Звоны», «Благие посетившие», «Берендеи. Деревня», «Преподобный Сергий Радонежский» и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Они хранятся в Национальном музее Сербии в Белграде со времен Второй мировой войны.