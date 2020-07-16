Названы районы Санкт-Петербурга, где больше всего больных с коронавирусом

Межведомственная медицинская рабочая группа подсчитала, в каких районах Санкт-Петербурга коронавирус распространился сильнее всего по данным на 16 июля 2020 года. Обновленная карта опубликована на сайте Центра имени Алмазова.

Бессменным лидером рейтинга вновь стал Приморский район. Под амбулаторным наблюдением врачей в июне там находились 11476 человек. При этом коронавирус официально подтвердили только у 2669 пациентов.

В лидерах по заражениям - вновь Приморский район. Фото: Межведомственная медицинская рабочая группа

- Второе место также, как и в мае, остается за Невским районом. Под наблюдением врачей были 6594 человек, из них 2726 с подтвержденным COVID-19. К примеру, за май ситуация была следующая – под наблюдением 3879 человек, а инфекция подтвердилась у 1581 пациента, - говорится в отчете рабочей группы под руководством Евгения Шляхто.

Третье место в этот раз «отвоевал» Красносельский район. А вот в лидерах по распространенности инфекции на 100 тысяч населения самые опасные районы совершенно другие – это Кронштадский, Курортный и затем Колпинский.

Добавим, что меньше всего больных с коронавирусом сейчас находится в Петроградском, Курортном и Кронштадском районах.