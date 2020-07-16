2020-07-16T19:35:46+03:00
Происшествия

«Залез в долги ради лечения дочери»: В Петербурге отчаявшийся отец ограбил банк на 3,5 миллиона рублей

Глава семейства ворвался в банк и устроил стрельбу, угрожая пистолетом испуганному кассиру. Большую часть денег он потратил [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Отец влез долги из-за лечения дочериОтец влез долги из-за лечения дочериФото: СОЦСЕТИ
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41-летний Кирилл Тутушкин из Санкт-Петербурга с виду обычный семьянин. Уголовного прошлого у мужчины не было, на его странице в соцсети красуется статус: «Я – папа!». На главной странице – фотография с пятилетней дочерью. Рядом посты о том, как он любит проводить время с ребенком. У мужика есть крепка работа и даже две. Но, как оказалось, это только одна сторона его жизни. Кто бы мог подумать, но недавно Кирилл устроил вооруженное ограбление банка в стиле голливудских боевиков…

«МУЖИКИ, ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛ – ПОГАСИЛ ДОЛГИ!»

Вечером 11 июля в самый разгар рабочего дня в один из банков в Кировском районе Санкт-Петербурга ворвался вооруженный пистолетом налетчик в медицинской маске. Все происходило стремительно. Грабитель выстрелил несколько раз в потолок для устрашения, направил дуло на кассира и прокричал: «Доставай деньги». Посетители с криком стали разбегаться, люди звонили в полицию и сообщали о налете. Невозмутимой осталась лишь пенсионерка, которая то ли не слышала выстрелов, то ли пережила уже и не такое. Кассир быстро сгреб деньги и отдал налетчику. Тот схватил сумку и был таков. На все про все у него ушло чуть больше двух минут.

Статус у мужчины гордый - я папа! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Статус у мужчины гордый - я папа!Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добычей похитителя стали 3,5 миллиона рублей. Искать грабителя тут же стали лучшие сотрудники уголовного розыска. Через четыре дня сыщики вышли на след. Правда, в дверях их ждал далеко не Джонни Диллинджер, а обычный семьянин. В квартире у мужчины было простенько. Кирилл сразу же во всем признался и рассказал, что выбросил пистолет с одеждой, в которой был во время ограбления, в мусорку возле дома. Там и нашли улики.

Деньги Кирилл Тутушкин прятал под матрасом, хранил их простенько – в мешке. Правда, потратить часть из них он успел с той же скоростью, что и украсть. В мешке не хватало кругленькой суммы – двух миллионов рублей!

- В результате обыска полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные в сумме 1 миллион 745 тысяч рублей, - подтвердили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По оперативной информации, часть похищенных денег мужчина успел потратить.

«ПЛАТИЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОЙ ДОЧЕРИ»

Налетчик сразу же честно признался – деньги потратил на погашение долгов, а еще купил новый айфон. Когда же Кириллу задали главный вопрос – зачем тебе это все, у тебя же ребенок, он выдохнул: «Мужики, ради него и старался! С женой развелся, ребенок больной, вот и накопил долги, а отдавать нечем».

Мужчина брал дочь к себе каждые выходные Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина брал дочь к себе каждые выходныеФото: СОЦСЕТИ

Для бывшей жены Кирилла случившееся стало шоком. По ее словам, она даже не догадывалась, из-за чего он пошел на отчаянный поступок.

- Я сама в большом недоумении, если это слово сейчас подходит, - пояснила «КП-Петербург» экс-супруга Кирилла Наталья. - Мой бывший муж хороший человек и очень любящий папа, как бы сейчас пафосно это не звучало. Что произошло, я не знаю. Я с ним в разводе.

Как оказалось, своего экс-благоверного женщина защищает не просто так. Между бывшими супругами, по словам друзей, остались хорошие отношения. И Кирилл старался во всем помогать своей дочери.

- У него дочка действительно больна, у нее ДЦП, - рассказал «КП-Петербург» друг Кирилла Николай. – Он сделал это только ради дочки. Девочка живет с мамой, но каждые выходные, он забирал ее к себе. С рождения они с дочкой мотались по больницам. У него было очень много долгов из-за того, что он брал кредиты на лечение. Хотя он и работал на двух работах: в такси и где-то на складах управляющим. Жил можно сказать на работе.

ЗА ОГРАБЛЕНИЕ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ КОЛОНИИ

К слову, на сайте судебных приставов действительно есть задолженности на имя Кирилла на общую сумму в 600 тысяч рублей. Гасил ли он какие-то долги или просто спрятал деньги на будущее – неизвестно. Как бы там ни было, а за дерзкое ограбление, да еще и со стрельбой ему придется отвечать в суде.

На странице отца только фото с ребенком Фото: СОЦСЕТИ

На странице отца только фото с ребенкомФото: СОЦСЕТИ

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Суд уже взял Тутушкина под арест.

- Тутушкин совершил разбойное нападение на сотрудницу банка и под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, используя в качестве оружия пистолет, потребовал деньги, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - С целью подавления воли сотрудников и посетителей банка, он выстрелил шесть раз вверх.

Сам Тутушкин заявил, что будет сотрудничать со следствием, и просил отправить его под домашний арест, но ему отказали. За вооруженное ограбление мужчине грозит до 15 лет колонии.

В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении банка на 3,5 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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