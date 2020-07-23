2020-07-23T13:36:46+03:00
Общество

«Свой рецепт для каждой улицы»: с 2023 года асфальт будут укладывать по-новому в Санкт-Петербурге

Уже совсем скоро с дорог Северной столицы должны исчезнуть ямы и трещины
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге ремонтируют 17 дорог и еще 37 планируют отремонтировать до конца 2020 года.В Санкт-Петербурге ремонтируют 17 дорог и еще 37 планируют отремонтировать до конца 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге продолжается ремонт дорог в рамках адресной программы на 2020-й год. Всего в планах у комитета по развитию транспортной инфраструктуры - 84 объекта, по 30 из которых все необходимые работы уже завершены.

- В прошлом году мы уложили 250 000 квадратных метров асфальта, в этом будет что-то около 230 000 квадратных метров, - рассказал журналистам начальник службы управления контроля качества «Дирекции транспортного строительства» Андрей Демин. – Мы готовимся к 2023-му году, когда старые ГОСТы, сформированные еще после войны, перестанут действовать, и на смену им придут новые.

По словам Демина, асфальт, который планируется укладывать по новым ГОСТам, станет более «прогнозируемым» - то есть, еще до выхода на объект, на этапе подбора смеси в лаборатории, специалисты будут понимать, как он себя поведет в ближайшие пять-семь лет.

С 2023 года в Санкт-Петербурге будут использоваться новые ГОСТы и более "прогнозируемые" асфальтовые смеси. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2023 года в Санкт-Петербурге будут использоваться новые ГОСТы и более "прогнозируемые" асфальтовые смеси.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Новые ГОСТы позволят нам, например, убрать растрескивание, - отметил эксперт. – Потому что битум будет подбираться исходя из того, какие положительные и отрицательные температуры регистрировались в городе за последние двадцать лет. Практически для каждой улицы мы планируем подбирать свой рецепт, исходя из ее характеристик.

Впрочем, отдельные инновации внедряются в России в целом и Санкт-Петербурге в частности еще с 2016-го года. Так, например, на объектах используются особые «конструируемые» смеси.

- Взять набережные, - продолжает Демин. – Там очень большая интенсивность движения, но все едут, как правило, с превышением скорости. Значит, нужна одна смесь, рассчитанная на определенные нагрузки. А если мы говорим о Кондратьевском проспекте, то там ситуация другая: интенсивность движения тоже высокая, но очень много пробок. Значит, нагрузки другие и смесь нужна другая.

Слева - асфальт, который использовался до 2016 года. Справа - современный. В нем больше мелких фракций, а значит, он более долговечный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Слева - асфальт, который использовался до 2016 года. Справа - современный. В нем больше мелких фракций, а значит, он более долговечный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также уже в этом году сразу две дороги – Ленсоветовскую и Михайловскую - отремонтируют по «зеленой» технологии. Для этого используют метод «холодной регенерации» - это когда в работу идет в том числе уже имеющееся покрытие: перемолотый в крошку асфальт и грунт. Помимо очевидных плюсов для экологии эта технология позволяет сократить расходы на ремонт на 30 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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