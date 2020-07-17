«Зенит» - «Спартак» 19 июля 2020: Прогноз на матч полуфинала Кубка России по футболу

Футбольный матч между «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля и начнется в 18:30. На матче может присутствовать максимум чуть более шести тысяч зрителей – это 10 процентов от вместимости стадиона. Таковы требования Роспотребнадзора.

«КП» проанализировала прогнозы на матч полуфинала Кубка России по футболу.

С турнирной точки зрения для «Спартака» победа, конечно, важнее, чем для «Зенита». В регулярном чемпионате сине-бело-голубые уже победители и обеспечили себе прямой выход в Лигу Чемпионов. Для них выход в финал Кубка – это лишь возможность оформить «золотой дубль» и в очередной раз доказать, что они на данный момент сильнейшая команда страны.

Московский клуб, в свою очередь, за тур до конца регулярки занимает девятую позицию с призрачным шансом подняться на шестое место (но для этого еще определенным образом должны сыграть три другие команды). И у него только два пути в Еврокубки: либо выигрывать Кубок России, либо рассчитывать на удачное стечение обстоятельств: то самое шестое место и победа «Зенита» в финале Кубка. В таком случае по регламенту «Спартак» попадает в Лигу Европы.

Но поддаваться москвичам петербургский клуб точно не будет. Болельщики не поймут.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В КУБКЕ

История кубкового противостояния «Зенита» и «Спартака» насчитывает 10 встреч в восьми розыгрышах трофея. Шесть раз команды играли друг против друга в Кубке СССР и дважды в Кубке России. Последний раз – «Зенит» и «Спартак» пересекались в этом турнире в четвертьфинале розыгрыша-2006/07 – 13 лет назад! При этом «Зенит» за все эти встречи обыгрывал «Спартак» всего три раза.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК»

Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что шансы абсолютно равны.

- Это кубковый матч, здесь нет фаворитов, - пояснил свою позицию коуч. – «Спартак» очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.

У букмекеров, впрочем, иное мнение. На победу «Зенита» они дают коэффициент 1,70, на ничью – 4,42, а на выход в финал «Спартака» - 5,50.