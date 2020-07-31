Александр Дрозденко: Хочется, чтобы глава администрации зарплату не получал, пока издевается над жителями

Дрозденко всегда на связи Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

У жителей Ленинградской области вновь появилась возможность задать вопрос лично губернатору. В течение часа Александр Дрозденко принимал телефонные звонки. Главы администраций районов помогали ему разобраться в проблемах. Поднимались вопросы водоснабжения, получения справок и мест в детских садах.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Вопрос: - Почему в Кингисеппе до сих пор нет питьевой воды?

Александр ДРОЗДЕНКО:- Мы сегодня готовы вложить бюджетные деньги в водозабор Сережино, чтобы была качественная и чистая вода. Для этого мы просим местную администрацию передать всю систему водоснабжения на баланс областного «Водоканала».

Юрий ЗАПАЛАТСКИЙ, глава администрации Кингисеппского района: - У нас, к сожалению, водопровод передан в концессию. Мы уже год занимаемся этим вопросом, суд принял сторону концессионера. Вопрос небыстрый.

Александр ДРОЗДЕНКО: - Хотите, я вам честно переведу этот ответ? Раньше 2023 года чистой воды в Кингисеппе не будет. Даже если проект будет сделан в этом году, минимум два года понадобится, чтобы полностью провести реконструкцию.

ДОКУМЕНТЫ

Вопрос: - В поселок Яльгелево на Цветочной улице мы почти три месяца не можем получить справку по форме девять. Нам говорят, что нет паспортистки, поэтому не делают.

Сергей ГОДОВ, глава администрации Ломоносовского района: - Мы уже занимаемся этой проблемой. В ближайшие дни появится новый сотрудник, который будет выдавать данные справки.

Александр ДРОЗДЕНКО: - Знаете, мне хочется, чтобы пока над людьми вот так издеваются, глава администрации района зарплату не получал. Тогда он поймет, что такое исполнение своих обязанностей. Жаль, что у меня нет на это полномочий. Возьмите это под контроль и решите данную проблему до конца недели.

Нехватка мест в детсадах - одна из проблем, над решением которой постоянно работают власти Фото: Мария ЛЕНЦ

ДЕТСКИЙ САД

Вопрос: - Я живу в деревне Старая, одна воспитываю четырехлетнего ребенка. Мне нужно работать, а мы никак не можем попасть в детский сад.

Александр ДРОЗДЕНКО: - Вообще стоит менять законодательство на областном уровне, чтобы одинокие родители могли получать место в детский сад в первую очередь. Потому что в такой ситуации действительно тяжело, особенно когда детей несколько. Я думаю, такие изменения мы будем вносить. Именно по вашей ситуации я через комитет по образованию и районную администрацию посмотрю, какие возможны варианты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вопрос: - У меня предложение: не принимать строящиеся объекты, пока не будут восстановлены утраченные зеленые насаждения.

Александр ДРОЗДЕНКО: - Согласен, мы как раз сейчас задумываемся об этом. К примеру, Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района, сейчас принимает к исполнению такой вариант: вместо вырубленных деревьев должны быть высажены молодые по коэффициенту примерно один к пяти. Я знаю, что в Кингисеппском районе хорошая служба архитектуры. Нужно посчитать, сколько ушло деревьев, определиться с местом и высадить новые.

Юрий ЗАПАЛАТСКИЙ: - В этом году мы сделали беспрецедентную программу «25 цветников в городе». Сейчас как раз разрабатываются те зоны и скверы, где можно высадить деревья.

Вопрос: - В поселке Ефимовский Бокситогорского района развелось много бродячих собак, которые кидаются на прохожих.

Сергей МУХИН, глава администрации Бокситогорского района: - Я сам живу в этом поселке и недавно видел этих собак. Пошлем туда людей. Однако проблема в том, что многие подкармливают бездомных животных. Мы решим этот вопрос. Собак нужно отловить, посмотреть на состояние их здоровья и стерилизовать.

Вопрос: - В Гатчинском районе в деревне Антелево у частного дома нет рядом дороги, обещали построить летом 2019 года. У меня там живут пожилые родители. Ни пожарная, ни «скорая» в случае чего не смогут подъехать.

Людмила НЕЩАДИМ, глава администрации Гатчинского района: - Уже начались работы по подготовке дорог. Сейчас спиливают мешающие зеленые насаждения, в течение двух недель обещают дорогу отсыпать.