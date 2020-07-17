Гейм-дизайн и создание цифрового контента: Новые направления подготовки в СПбГУПТД

Развитие цифровизации и появление новых направлений во всех сферах и индустриях производства, искусства и культуры формируют новые потребности на кадровом рынке, а появление в вузах новых образовательных программ – это своего рода отклик на глобальный запрос в специалистах нового поколения.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна является самым крупный вузом в России художественно технологического профиля. В этом году университет запускает ряд новых направлений, направленных на подготовку кадров в новых перспективных областях.

Образовательная программа бакалавриата «ИТ-технологии создания цифрового контента»- одно из абсолютно новых направлений в СПбГУПТД. Цифровой контент — это то, что мы видим, заходя на любой Интернет-ресурс или включив телевизор: передачи, сериалы, музыкальные композиции, изображения.

В процессе обучения происходит совмещение IT-подготовки, творческой и управленческой. Студенты приобретают требуемые компетенции на стыке различных видов деятельности. Программа нацелена не только на создание цифрового контента, но и его продвижение. В течение всего периода обучения студенты учатся работать в команде, создавать контент и управлять своим проектом.

- Нашей задачей в рамках этой программы является подготовка креативных медиаинженеров, универсальных мультимедийных специалистов, - пояснили на кафедре информационных систем и компьютерного дизайна СПбГУПТД.

Образовательная программа «ИТ-решения и обеспечение аналитических бизнес-процессов» - новый профиль бакалавриата, целью которого является подготовка студентов к разработке и использованию информационных систем и технологий в бизнесе, компетентных в области информатики, бухгалтерского учета, экономики.

Выпускники будут владеть набором инструментов, позволяющих добывать и систематизировать информацию о работе компании на всех уровнях, устанавливать логические связи между всеми сторонами и оперативной деятельностью.

- Роль бизнес-аналитика весьма значима уже очень давно, без нее не обходится ни одна ИТ-компания. Без бизнес-аналитики, без обеспечения аналитических бизнес-процессов не обходятся и те сферы, которые еще недавно успешно управлялись «традиционными» методами, - пояснили в вузе.

Сферой деятельности специалиста, освоившего новую образовательную программу СПбГУПТД «Маркетинговые коммуникации в сфере культуры и искусства», является организация коммуникационных процессов в культурной, образовательной и научной сферах, в области технологий продвижения художественного продукта на арт-рынке, технологий продвижения услуг в музейно-выставочной, социально-культурной, туристской сферах, работа со СМИ, а также проведение маркетинговых исследований арт-рынка и кураторство арт-проектов. Выпускники получат образование в сфере рекламы и PR в сочетании с углубленным знанием отечественного арт-рынка.

«Классическое и современное искусство» - это новая образовательная программа бакалавриата, также появившаяся на кафедре истории и теории искусств СПбГУПТД в этом году. Специалисты данного профиля рассматривают культуру и искусство как область научного анализа и как социальную сферу. Программа готовит экспертов в области искусства, арт-дилеров, экспозиционеров и кураторов в сфере искусства и культуры.

Приобретенные знания и профессиональные навыки позволят выпускникам вести научно-исследовательскую работу в сфере всех видов искусств, быть организаторами и кураторами разнообразных выставочных событий, работать в качестве журналистов - обозревателей в области искусства, моды и дизайна.

Особое место занимает новая программа магистратуры «Урбанистическое искусство».

- Феномен урбанистического искусства сегодня - это очень актуальная и перспективная тема не только в творческой, но и в образовательной среде, ведь урбанистическое искусство - это и новая форма эстетики, и территория социальных интересов, - пояснили в Университете промышленных технологий и дизайна.

Образовательная программа готовит специалистов в области экспертизы и организации художественных, образовательных и просветительских проектов в городской среде, взаимодействия со СМИ, государственными органами, девелоперами, а также в области кураторства, организации urban art фестивалей, выставок, продвижения художественного продукта на отечественный и зарубежный арт-рынок. Выпускники получат образование в сфере девелопмента, городского благоустройства в сочетании с углубленным изучением истории искусств.

А вот программа специалитета «Анимация и компьютерная графика (компьютерные игры)», которую в вузе называют кратко «Гейм-дизайн», не новая, но в СПбГУПТД подчеркнули, что интерес среди абитуриентов на это направление подготовки растет с каждым годом. В этом году еще только в середине приемной кампании на 10 бюджетных мест претендуют 19 победителей и призеров олимпиад школьников, утвержденных Минобрнауки России и претендующих на поступление без вступительных испытаний. До абитуриентов в общем конкурсе, поступающих по результатам ЕГЭ и творческих экзаменов, рейтинг может и не дойти. И это неудивительно, студенты в процессе обучения разрабатывают интерфейсы, фоны, среды, существ, персонажей и объекты для компьютерных игр, разрабатывают анимацию и графику для них, создают анимационные фильмы и ролики.

В будущем специалисты данного профиля могут реализовать себя в сфере журнальной графики, в работе над комиксами, в кинематографе, где необходимы навыки визуализации с применением современных высоких цифровых технологий 3D и 2D графики, и во многих других сферах графического дизайна.

- В связи с бурно развивающимся рынком игровой индустрии эта образовательная программа актуальна в отрасли создания компьютерных игр, - рассказали в вузе, -по окончании обучения выпускники владеют всеми необходимыми навыками профессиональной деятельности: умением работать в графических пакетах, растровой и векторной компьютерной графике, владеют приемами объемного моделирования и анимации, графическими техниками, навыками рисунка, живописи, скульптуры, фотографики, шрифта и типографики.

Гейм-дизайн – это направление, которое преподается в Институте графического дизайна СПбГУПТД.

- За десять лет набор студентов на направление подготовки «Графический дизайн» увеличился в 4 раза. Еще в 2009 году обучалось 250 студентов, а в 2020 году численность приближается к 1000, более 75% из которых внебюджетные студенты, - уточняет директор Института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева. - Это обусловлено прежде всего разнообразием векторов творчества профессии, а в нашем случае - уникальностью преподавания. Наравне с теоретической подготовкой и авторскими программами, студенты учувствуют в реальных проектах, занимаются созданием графического продукта для Российских государственных театров, Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, Администрации города, общественных организаций, природоохранных предприятий, коммерческих организаций, это часть учебного процесса, это дает возможность выпустить на рынок труда качественные кадры.