Родственников погибших на острове Клест красноармейцев ищут в Ленобласти

В Ленобласти обнаружили крупное захоронение бойцов Красной армии. В братской могиле на острове Клест в Выборгском заливе покоятся 310 солдат и офицеров 43-й стрелковой дивизии. Все они погибли в период Зимней войны – во время штурма укреплений финской армии в марте 1940 года, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Поисковая экспедиция длилась больше двух месяцев. Само захоронение опознали по земляным провалам. А после среза верхнего слоя грунта поисковики обнаружили останки воинов, фрагменты формы и винтовочные гильзы.

Что особенно важно, почти все бойцы обрели имена: их удалось восстановить по архивным документам. Поэтому сейчас волонтеры активно ищут родственников героев. Ведь до этого момента точное место захоронения красноармейцев не было известно.

На братской могиле уже установили памятный знак. Фото: Ольга Богданова / vk.com/club55875039

– По архивным источникам установлены именные данные и довоенные адреса всех захороненных военнослужащих. Основные регионы – Ленинград и область, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Башкирия, города Брянск и Солигалич, Донецкая и Луганская области, Киевская и Винницкая области, Челябинская и Свердловская области, Смоленская и Вологодская области, – рассказали в поисковом отряде «Советский патриот».

Сейчас на месте братской могилы благоустраивают воинское захоронение. И уже установили гранитную плиту с памятной надписью.

Территорию на острове Клест, где когда-то велись ожесточенные сражения, саперы также обследовали с миноискателями. На наличие взрывоопасных предметов проверили более 4 тысяч квадратных метров.

КСТАТИ

Как рассказали в ЗВО, экспедицию инициировали родственники воина Павла Степановича Ильюшина. Он служил в 181-м стрелковом полку и героически погиб при штурме острова Клест, что значилось в его похоронном листе.

КОНКРЕТНО

Список бойцов и командиров 43-й стрелковой дивизии РККА, погибших 11 марта 1940 года на острове Клест в Выборгском заливе Ленинградской области (ФИО, год рождения, где был призван):

1 Агапов Фрол Васильевич, 1902, Завиловским РВК

2 Алипичев Иван Иванович, 1917, Волховским РВК

3 Алферов Александр Федорович, 1909, Уфимским РВК

4 Амаляков Ярула Мусевич, 1915, Куйбышевским РВК г. Л-да

5 Амантаев Мухамбет Кали, 1918, призван 1938 г.

6 Андреев Дмитрий Андреевич, 1909,

7 Андреев Федор Андреевич, 1914, Выборгским РВК

8 Анисимов Иван Анисимович, (нет данных),

9 Артемьев Иван Михайлович, 1913, Куйбышевским РВК г. Л-да

10 Афанасьев Алексей Петрович (нет данных)

11 Багрец Иван Семенович, 1907, Куйбышевским РВК г. Л-да

12 Баландин Николай Степанович, 1906, призван из запаса

13 Баранов Николай Ильич, 1901, Заволжским РВК

14 Барбар Иван Семенович, 1911, Тельмановский РВК

15 Барвар Иван Семенович, 1911,

16 Барило Егор Константинович, 1907,

17 Безкровный Захар Афанасьевич, 1910, Лиманским РВК

18 Беленец Тихон Степанович, 1909, Славянским РВК г. Л-да

19 Белов Иван Николаевич, 1907, Октябрьским Ленинграда РВК г.

20 Белов Михаил Алексеевич, 1906, Калининским РВК

21 Белозеров Александр Васильевич, 1911, призван из запаса

22 Берестин Иосиф Кириллович, 1903, призван из запаса

23 Бисюрко Василий Петрович, 1917, призыва 1938 г

24 Болдычев Иван Михайлович, 1907, Череповецким РВК

25 Бондаренко Михаил Васильевич, 1908, Куйбышевским РВК г. Л-да

26 Бороденко Петр Николаевич, 1913, призван Вольноволецк. РВК

27 Бочкарев Петр Алексеевич, 1912, Майским РВК

28 Братерский Алексей Леонтьевич, 1914,

29 Брусниченко Леонтий Иванович, 1905, Мариупольским

30 Бугаев Василий Павлович, 1913, Орждоникид. РВК

31 Буц Валентин Константинович, 1905, Куйбышевским РВК

32 Быка Константин Георгиевич, 1910, Мариупольским РВК

33 Быков Александр Павлович, 1909, Октябрьским РВК г. Л-да

34 Бычанов Иван Андреевич, 1915, Андреевским РВК

35 Бычков Иван Степанович, 1901, Завецким РВК

36 Валишин Валенур Хабибулович, 1911, Чишманским РВК

37 Василенко Тимофей Андреевич, 1910, Лиманским РВК

38 Васильев Федор Васильевич, 1905, Октябрьским РВК г. Л-да

39 Васюта Николай Харламович, 1909, Лиманским РВК

40 Верещагин (Верищагин) Яков Николаевич (нет данных)

41 Витензон Пейсах Айзикович (нет данных)

42 Вихров Иван Николаевич, 1911,

43 Власов Иосиф Александрович ,1902, Куйбышевским РВК

44 Воинов Федор Герасимович, 1916, призван 1937 г.

45 Войтов Павел Евдокимович, 1917, призыва 1933

46 Волдычев Иван Михайлович, 1907

47 Воронин Иван Гаврилович, 1912, Мелеушским РВК

48 Газизов Гайнислам Гайзизович, 1912, Чишманским РВК

49 Гайсин Галей Галеевич, 1912, призван из запаса

50 Галиахметов Иосиф Галиахметович, 1915,

51 Ганжирли Александр Михайлович, 1910, Тельмановским РВК

52 Ганчарбыш Николай Митрофанович (нет данных)

53 Гашигулин Насиб Гашигуллович, 1911, Байтуганским РВК

54 Герасимов Семен Герасимович, 1912, Куйбышевским РВК

55 Глазков Николай Иванович, 1908, Руднинским РВК

56 Глебездин Алексей Андреевич, 1915, призыва 1937 г

57 Годин Петр Иванович, 1908, Куйбышевским РВК

58 Голоушин Михаил Михайлович, 1911,

59 Голубев Григорий Михайлович, 1914,

60 Голубев Михаил Ильич, 1907, Ржевским РВК

61 Гольман Шахан Давыдович, 1912, Куйбышевск. РВК г. Л-да

62 Гончаров Андрей Андреевич (нет данных), прибыл 11.01.40 из К.В.О.

63 Гортман Фатус Шлемович, 1910, Куйбышевским РВК

64 Горшков Владимир Георгиевич, 1904, Куйбышевским РВК г. Л-да

65 Гребельный Митрофан Никитович, 1914, Лисичанским РВК

66 Греднев Егор Иванович, 1918, призыва 1938 г

67 Григорьев Андрей Григорьевич, 1914, Торопецким РВК

68 Губенко Григорий Федорович ,1910

69 Гультяев Григорий Григорьевич (нет данных), находился в части

70 Гулякин Иван Федорович, 1913, Чапаевским РВК

71 Гулякин Николай Федорович, 1911, Чапаевским РВК

72 Гуреев Николай Федорович, 1901, Завидовским РВК

73 Гуцалюк Григорий Карпович, 1918, призыва 1938 г

74 Даль Павел Степанович (нет данных)

75 Данильченко Семен Александрович, 1912, Славянским РВК

76 Дворц Шлейма Георгиевич, 1910, Куйбышевским РВК

77 Дегтяренко Даниил Лаврентьевич, 1915, Уманским РВК

78 Демков Иван Иванович, 1915, Мелекеевским РВК

79 Джамантаев Нугимет, 1918, призван 1938 г.

80 Дзюба Константин Федорович (нет данных), прибыл из М. пех. Уч.

81 Долгов Василий Григорьевич, 1913, Стерлитомахским РВК

82 Долженко Степан Григорьевич, 1908,

83 Дубинин Александр Ильич, 1904, Куйбышевским РВк г.Л-да

84 Дуженко Михаил Андреевич, 1913,

85 Дуля Кирилл Гаврилович, 1917,

86 Евдокименко Иван Иванович, 1914, Рубежским РВК

87 Евсюков Федор Митрофанович, 1913, Славянским РВК

88 Екимов Александр Афанасьевич, 1913, Чапаевским РВК

89 Елисеев Иван Яковлевич, 1903, Куйбышевским РВК

90 Жаров Иван Васильевич, 1909, Октябрьский РВК г. Л-да

91 Жеребцов Иван Андреевич, 1902, Московским РВК

92 Жиганов Михаил Васильевич, 1900, Завидовским РВК

93 Жуков Михаил Петрович, 1913,

94 Жуков Тимофей Федорович, 1906 , Насви-РВК

95 Захаров Владимир Семенович, 1906, Ржевским РВК

96 Захаров Кирилл Михайлович, 1903, Выборгским РВК

97 Захаров Максим Захарович, 1902, куйбышевским РВК

98 Захаров Николай Иванович, 1914, призван из запаса

99 Згара Федор Христофорович, 1910,

100 Зенов Григорий Акимович, 1914, Стерлитомахским

101 Зиновейко Константин Иванович, 1917,

102 Зубко Василий Фомич, 1910, Куйбышевским РВК г. Л-да

103 Зубков Павел Измайлович, 1910, Славянским РВК

104 Зуйков Алексей Михайлович, 1905, Октябрьским РВК

105 Иванов Алексей Николаевич, 1901, Октябрьским РВК г. Л-да

106 Иванов Артемий Корнилович, 1906, Смольнинским РВК

107 Иванов Георгий Константинович, 1915, призван из запаса

108 Иванов Иван Михайлович, 1918

109 Иванов Николай Иванович, 1914

110 Игнатенко Семен Филиппович, 1912, Тельмановским РВК

111 Измайлов Дмитрий Иванович ,1911, Стерлитомахеским РВК

112 Измайлов Иван Михайлович, 1911, Стерлитомахеским РВК

113 Иличенко Лукян Филиппович, 1910 , Лиманским РВК

114 Ильюшин Павел Степанович, 1910, Куйбышевским РВК

115 Каленский Трофим Иванович, 1914, Буденовским РВК

116 Канделакишвили Илья Михайлович, 1915, прибыл из Моск. Пех. Уч. Им.

Вер. Сов.

117 Каракчеев Николай Прокофьевич, 1904, Куйбышевским РВК г.

Лениград

118 Каришнов (Карипнов) Алексей Андреевич, 1913

119 Каршинов Алексей Андреевич, 1913, Тельмановский РВК

120 Касперов Александр Андреевич, 1913, Чишминским РВК

121 Кирилин Афанасий Кондратьевич, 1911, Погорельским РВК

122 Клочков Василий Герасимович, 1908, Октябрьским РВК г. Л-да

123 Коваль Павел Родионович, 1917, Призыва 1938 г.

124 Козлов Дмитрий Иванович, 1904, Канаковский РВК

125 Козлов Иван Алексеевич, 1909, Московским РВК

126 Колобов Всеволод Яковлевич , 1920, прибыл из М.пех. Уч

127 Колобов Дмитрий Васильевич, 1918, призыва 1938 г

128 Колодяжный Александр Федорович, 1909, Словянским РВК

129 Коломийцев Иван Федорович , 1909, Мариупольским РВК

130 Колчин Иван Иванович, 1910, Куйбышевским РВК г. Л-да

131 Кондратьев Алексей Яковлевич, 1917, призыва 1937 г

132 Константинов Савва Саввич, 1910, Волховским РВК

133 Коробочкин Дмитрий Степанович, 1899, Завидовским РВК

134 Коровашкин Василий Алексеевич, 1912, призван из запаса

135 Косолап Иван Иванович, 1910, Мариупольск. РВК

136 Костюченко Никита Яковлевич, 1918, призыва 1938 г

137 Котоменков Владимир Петрович, 1918, призыва 1938 г

138 Кочура Григорий Емельянович, 1917,

139 Краснокутский Василий Андреевич, 1908,

140 Криводонов Семен Иванович ,1918, призван 1938 г.

141 Кривоносов Тимофей Карпович, 1918, Немировским РВК

142 Крылов Николай Федорович, 1913, находился в части

143 Кудри Иван Павлович, 1905, Мариупольским РВК

144 Кудрявцев Михаил Михайлович, 1901, Куйбышевским РВК

145 Кузнецов Борис Кузьмич, 1902, Петроградским РВК

146 Кузнецов Сергей Иванович, 1903, Калининским РВК

147 Кукавка Владимир Иосифович, 1901, Себежским РВК

148 Куликов Федор Александрович, 1907, Петриневск. РВК

149 Куратов Владимир Анатольевич, 1915, Куйбышевским РВК

150 Курзенков Евстигней Терентьевич, 1917, Шумяческим РВК

151 Курносов Александр Афанасьевич, 1908, Московским РВК

152 Курыленко Федор Аверьянович, 1910, Славвянским РВК

153 Кученко Григорий Ефимович 1918, Брацславским РВК

154 Лебедев Виктор Кузьмич, 1907, призван из запаса

155 Лившиц Лазарь Хамович, 1909,

156 Лихатов Алексей Федорович, 1906, Октябрьским РВК

157 Лобастов Иван Васильевич, 1916,

158 Лысенко Сергей Федорович (нет данных)

159 Любчак Владимир Владимирович, 1918, Тульчинск. РВК в 1938 г

160 Любченко Василий Яковлевич, 1917, Ростовским РВК

161 Мазов Константин Иванович, 1906, Октябрьским РВК

162 Макаров Павел Николаевич, 1913, Белебеевским РВК

163 Макеев Григорий Павлович, 1907, Куйбышевский РВК

164 Малатов Александр Александрович, 1907,

165 Малыгин Дмитрий Иванович, 1903, Куйбышевским РВК г. Л-да

166 Мамонт Петр Федорович, 1911, Лисичанским РВК

167 Манаев Гарифулла Сафиуллович, 1909, Волховским РВК

168 Марченко Иван Васильевич (нет данных)

169 Маслобоев Матвей Петрович, 1904, Пустошинский РВК

170 Матвеев Александр Петрович, 1904,

171 Матвеев Сергей Максимович, 1900,

172 Медведев Николай Петрович (нет данных)

173 Миронов Василий Алексеевич, 1910, Куйбышевским РВК

174 Михайлов Иван Иванович, 1911,

175 Михайлов Николай Андреевич, 1914, Октябрьским РВК

176 Морозов Петр Тимофеевич, 1913, призыва 1935 года

177 Мултых Николай Федорович, 1916, Мариупольским РВК

178 Мухамбетов Базарбай, 1917, призван 1938 г.

179 Набиев Гайфулла Набиевич, 1912, Белокатайским РВК

180 Наймушин Никандр Иванович, 1904, Октябрьским РВК

181 Налтакян Григорий Артюневич, 1918, призыва 1938 г

182 Наумов Николай Егорович, 1912, Петроградским РВК

183 Наумчик Стефан Иванович, 1910, Минским РВК

184 Никитин Александр Григорьевич, 1902, Комарским РВК

185 Никитин Иван Никитич, 1907, Выборгским РВК г. Лениграда

186 Никитин Сергей Алексеевич, 1918, призыва 1938 г

187 Никифоренко Павел Степанович, 1917, Монастырщенским РВК в 38 г.

188 Николаев Мифодий Николаевич, 1911, Куйбышевским РВК

189 Николаев Николай Никитич, 1914, Октябрьский РВК г. Л-да

190 Никонов Михаил Михайлович, 1900, Завидовским РВК

191 Новиков Анатолий Васильевич, 1909,

192 Обузов Георгий Александрович, 1910, Мариупольским РВК

193 Огородник Николай Степанович, 1917,

194 Онищенко Павел Андреевич, 1907, Мариупольским РВК

195 Остапенко Иван Петрович, 1910, Славянским РВК

196 Павлихин Яков Яковлевич, 1905, Череповецким РВК

197 Павлов Илья Арсентьевич, 1907, Выборгским РВК г. Л-да

198 Папаяни Иван Минич, 1910, Тельмановским РВК

199 Папенкин Иван Александрович, 1905, Ореденским РВК

200 Парфенюк Федос Оксейнович , 1912, Белебеевский РВК

201 Пашков Александр Петрович, 1908, Октябрьским РВК

202 Пащенко Григорий Матвеевич, 1910, Рубежанский РВК

203 Пелин Матвей Яковлевич, 1910, Новгородским РВК

204 Петров Андрей Петрович 1904 Октябрьским РВК

205 Петров Егор Иванович , 1908, Батецким РВК

206 Петров Иван Федорович, 1913, Кармаскалинским РВК

207 Петровцев Алексей Степанович, 1908, Череповецким РВК

208 Петроченко Михаил Васильевич, 1915, призыва 1937 г.

209 Плаунов Иван Степанович, 1912, Московским РВК

210 Плужников Трофим Степанович, 1917, призыва 1938 г

211 Подтыкан Яков Тихонович, 1913,

212 Полежаев Петр Никифорович , 1906, Орджоникидзенс. РВК

213 ПономаревИван Афанасьевич , 1910 , Рубежанским РВК

214 Поплавский Дмитрий Данилович, 1914, Призван из запаса

215 Попов Захар Николаевич, 1917, призыва 1937 г

216 Попов Спиридон Иванович, 1916, Мариупольским РВК

217 Постников Александр Николаевич, 1916, Серовским РВК

218 Потапов Семен Васильевич, 1910, Ставропольским РВК

219 Проймин Федор Осипович, 1917, призыва 1938 г

220 Пронин Иван Романович, 1917, призыва 1938 г

221 Пронин Павел Иванович, 1906, Дзержинским РВК

222 Пташка Иван Емельянович, 1910, Ленинским РВК

223 Разумов Сергей Александрович, 1909, Череповецким РВК

224 Рожков Федор Яковлевич, 1910, Славянским РВК

225 Розов Василий Михайлович, 1907, Ржевским РВК

226 Садуов Бекей, 1917, призыва 1938 года

227 Сазоновец Макар Иванович, 1902, Кличевским РВК

228 Салиев Хурмат Идиятович, 1916, Бузовьязовским РВК

229 Сапайкин (Сипейкин) Иван Федорович, 1900

230 Саперов Александр Васильевич, 1908, Куйбышевским РВК

231 Свирский Григорий Петрович, 1912, Мариупольским РВК

232 Семашкин Василий Семенович, 1901, Знаменским РВК

233 Семененко Михаил Кондратьевич, 1911, Белебеевский РВК

234 Семенов Василий Яковлевич, 1909, Куйбышевским РВК г. Л-да

235 Семенов Ефим Николаевич, 1912, Мелекеевским РВК

236 Сенин Сергей Изотович, 1898,

237 Серкбаев Курбекс Селхарович, 1917, призыва 1938 г

238 Сизов Павел Васильевич, 1911, Куйбышевским РВК г. Лениграда

239 Скорый Кузьма Лаврентьевич , 1918, Паниевским РВК

240 Смелков Павел Спиридонович, 1903, Череповецким РВК

241 Смирнов Василий Прокофьевич, 1914, Октябрьским РВК

242 Смирнов Иван Севостьянович , 1907, Московским РВК

243 Смирнов Константин Владимирович, 1907, Фрунзенск. РВК г. Л-да

244 Смирнов Павел Дмитриевич, 1905, Куйбышевским РВК

245 Соловьев Петр Иванович, 1914, Белебеевским РВК

246 Солодовников Василий Александрович, 1903, Куйбышевский РВК г. Л-да

247 Сорокин Василий Андреевич, 1910, Белебеевским РВК