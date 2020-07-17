120 000 подписчиков за месяц: как 69-летний физик из Санкт-Петербурга покорил Тик Ток
Как стать звездой интернета без вложений и раскрутки? Ответ знает Николай Милованов из Санкт-Петербурга – 69-летний физик, кандидат технических наук и бывший профессор СПбГУ. На блог, который удалой дедушка завел в новомодном Тик Ток, всего за месяц подписалось больше 100 000 зрителей – и их количество все продолжает пребывать.
С головой окунуться в интернет на шестом десятке – кому-то такой поступок наверняка покажется странным, непонятным и нелогичным, но Милованов не так прост – уроки по «Скайпу» он начал давать еще десять лет назад, а его учениками становились молодые абитуриенты и студенты из Венгрии, Швеции и Голландии. Ну и техническое образование и статус кандидата наук тоже дают о себе знать.
Первое же видео бывшего профессора СПбГУ собрало 380 000 просмотров. Фото: Скриншот
- Я вообще-то всегда говорю так: «я парень молодой – мне всего 70!», - смеется герой нашей статьи. – На самом деле странички в социальных сетях я завел уже давно. Но до последнего времени как-то их чурался – казалось, что это просто пожиратели времени, и ничего полезного они нести не могут.
Но не было бы счастья, да несчастье помогло: в марте грянула эпидемия коронавируса, по городу объявили тотальную самоизоляцию, и Николаю Павловичу не осталось ничего иного, кроме как перенести все занятия репетиторством в онлайн. Тут-то, признается наш собеседник, и выяснилось, что такая форма обучения не имеет никаких минусов по сравнению с «классической».
- А потом я наткнулся в интернете на одного молодого преподавателя и через него, собственно, узнал про Тик Ток, - вспоминает Милованов. – Ну и подумал – а почему бы не попробовать? Коллеги мои, помнится, к этому отнеслись с сомнением – мол, что это такое, там, извините, попами крутят, а мы серьезные образованные люди… но я решил – надо пробовать новое!
Милованову уже предлагают рекламу, но удалой дедушка отказывается - копит время и силы для следующего большого проекта.
Тик Ток, если кто вдруг не знает – это такое сверхпопулярное приложение, куда каждый желающий может отправлять свои коротенькие видео и делиться ими с остальными. Пользуется им в основном молодежь, отсюда – прямо скажем, довольно специфический контент. Но Милованов не испугался – и, как показала практика, правильно сделал. Первое же 30-секундное видео, в котором почтенный кандидат технических наук обещает, что подписчики сдадут ЕГЭ «на изи», собрало 386 000 просмотров. Второе – краткая, на те же 30 секунд, лекция об углах и радианах, оформленная в виде футбольной кричалки – перевалила за 2 млн. И это при том, что никаких особенных усилий успешный «тиктокер», кажется, не прикладывает: снимает все ролики в собственном рабочем кабинете, на старенький Iphone 6.
- Мне просто всегда говорили, что я умею объяснять сложные вещи простым языком, - констатирует Милованов. – Так что, думаю, дело прежде всего в этом. Отзывы, конечно, разнятся – от «круто, я благодаря вам сдал экзамены!» до «дед, ты чем накурился?», но последние я стараюсь отметать. Аудитория бывает разная, но мне больше по душе позитивная ее часть. К тому же вся моя семья поддерживает - внуки вот говорят, что я крутой!
На что только ни пойдешь, чтобы научить молодое поколение физике и математике! Фото: Скриншот
Итог – 100 000 подписчиков за месяц, а сейчас уже 120. «Звездному» профессору предлагают рекламу, но он отказывается – по его же собственным словам, не хочет распыляться.
- На самом деле это удивительное дело, - поделился с «КП»-Петербург Николай Павлович. – Вчера, например, мне позвонил один мой ученик, с которым я не виделся 12 лет! Выяснилось, что он сейчас живет в Индонезии, на Бали. Сказал, что случайно увидел меня в Тик Ток. Ну а что касается планов, то сейчас я думаю открыть свои видеокурсы. Нужно только набраться еще немного опыта.
69-летний физик из Санкт-Петербурга стал звездой TikTok.Видео: Николай Милованов! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU