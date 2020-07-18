Отпуск без заграниц 2020: Бузова в Подмосковье, Малафеев в Сочи, а Валуев на даче под Петербургом

Курортный сезон 2020 выдался необычным. Из-за пандемии коронавируса выехать из страны нельзя, да и поехать за границу тоже: многие курорты сейчас закрыты. Россиянам пришлось менять свои планы и наслаждаться отдыхом в родной стране. «Комсомольская правда»-Петербург посмотрела соцсети знаменитых петербуржцев и узнала, как и где они проводят это лето.

СОЧИ

Певица Юлия Михальчик рассказала в этом году уже успела побывать на южном курорте в любимом Сочи в июне. Судя по ее Instagram, на отдыхе она была вместе со своим 7-летним сыном Сашей. Артистка надеется, что этим летом еще раз получится съездить к морю на юг России.

mikhalchikyuliya Певица Юлия Михальчик

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев вместе с женой Екатериной в начале июля вдвоем без детей отправился в Сочи буквально на три дня. Но за такое короткое время успели и позагорать, и покупаться, и экстримом заняться. Сперва полетали на парашюте над морем, а затем взобрались на 170 метровую высоту и отправились в маятниковый полет. Подписчики до сих пор не перестают удивляться их смелости и безбашенности. Не успев перевести дух от отдыха в Сочи, Екатерина Малафеева совсем скоро попробует покорить Эльбрус. Пара планирует летом полететь в Испанию, если границы до конца лета все-таки откроются. А если нет, то снова в Сочи.

malafeeva_ekaterina Екатерина и Вячеслав Малафеевы

Любимица шикарных и роскошных отдыхов в ОАЭ, на Бали, Сардинии и во многих других местах модель Виктория Одинцова решила не выделяться из толпы и тоже полетела в Краснодарский край. Пока она не спешит радовать подписчиков своими сексуальными формами в купальнике. Девушка выложила фото, где она стоит на балконе в розовом коротком платье и накинутым пиджаком, а фоном стало море. Подписала снимок так: «Самый популярный курорт 2020 года». С этим точно не поспоришь!

Цена вопроса: перелет на самолет из Санкт-Петербурга в Сочи в две стороны обойдется порядка 10 тысяч рублей.

viki_odintcova Модель Виктория Одинцова

СВЕТЛОГОРСК

Актриса Александринского театра Елена Вожакина поехала отдыхать в город-курорт на Балтийском море. Судя по фотографиям с соцсетях, где она в джинсах, ветровке и кроссовках стоит у моря, поехала она туда не на солнышке поваляться. Видимо, там еще недостаточно тепло, чтобы открывать купальный сезон.

Цена вопроса: перелет на самолете из Санкт-Петербурга в Калининград туда и обратно потянет 6 тысяч рублей. Затем около 39 км ехать на такси. В одну сторону – тысяча рублей. Вся дорога займет примерно 8 тысяч рублей.

vozhele Актриса Елена Вожакина

ПОДМОСКОВЬЕ

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой, несмотря на коронакризис, работы по-прежнему много. Поэтому отдыхать она предпочитает в пределах Москвы. Недавно, вместе со своим молодым человеком, блогером Давидом Манукяном, они провели несколько дней в усадьбе. Любовная парочка загорала, ела, купалась и парилась в бане. Виды потрясающие, ничем не хуже прошлогодних в Испании. Причем на много дешевле.

Цена вопроса: перелет на самолете из Санкт-Петербурга в Москву около 6 тысяч рублей. Можно и на поезде. В одну сторону – от тысячи рублей. Правда, стоит ли менять город на город этим летом – вот вопрос.

ЛЕНОБЛАСТЬ

В хоромах экс-боксера и депутата Николая Валуева также хорошо, как и на даче. Живет он в частном доме недалеко от Петебруга. Тут и свежий воздух, и лес рядом, и ягод море. И ехать никуда не нужно. И все бесплатно. Вот Валуев и не спешит покидать родные стены. Активно работает, рыбачит, и смородину с собственного участка, судя по Instagram,ест. Чем нет отдых-то!

Цена вопроса: доехать до самых известных точек Ленобласти можно на электричке. Рекомендуем двигаться в сторону Ладожского озера, где есть пляжи с широкой песчаной косой. Билет на электричку в одну сторону около 200 рублей. Автобус – почти в три раза дороже. На такси, понятное дело, в пятеро. Все-таки 60 км от Петербурга.

nickvaluev Бывший боксер Николай Валуев

ПЕТЕРБУРГ

Лето 2020 у 23-летней Елизаветы Туктамышевой выдалось не таким активным, как прошлое. Год назад она отдыхала на Кипре со своим экс-бойфрендом, фигуристом Андреем Лазукиным. В 2020 спортсменка не поехала никуда и отдыхала дома. Но это не мешает ей удивлять поклонников своей спортивной фигурой в бикини. В конце июня у себя на странице в Instagram она опубликовала видео и фотографии, где зажигательно танцует на фоне воды. Пост набрал более 22 тысяч лайков и 350 комментариев. Многие из подписчиков оценили ее фигуру по достоинству: «челюсть в районе пяток», «ты еще и чемпионка России доводить мужиков до комы», «ты, как гуляющий секс».

Цена вопроса: доехать до Ласкового пляжа, что неподалеку от Сестрорецка, можно на метро, а затем на автобусе. В две стороны – около 200 рублей. На такси получится дороже: в районе 3000 рублей.