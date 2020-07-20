«Взрослые» разговоры: как объяснить ребенку, откуда берутся дети

Детское любопытство - штука хорошая, но что делать, если оно затрагивает интимные темы? Рассказы об аисте и капусте надолго не спасут, поэтому придется объяснять. Но как выложить всю правду невинному созданию и нужно ли это делать? Об этом в студии радио «Комсомольская правда» Петербург на 92,0 FM рассказала психотерапевт Аглая Датешидзе, чтобы помочь родителям ответить на неудобные вопросы.

СЫНОК, ИДИ ПОГУЛЯЙ

- Когда я готовилась к этой теме, думала о том, что у детей разного возраста отличаются задачи развития. И даже вопрос сексуальности каждый из них воспринимает по-своему. Поэтому мы начнем с самых маленьких. Дети до трех лет часто просятся поспать с мамой, но есть же еще папа. И в такой ситуации мама может оказаться между двух огней. И мужчинам тоже становится сложно, они больше хотят работать, потому что дома принеси-подай. Отсюда вопрос: что делать, если с одной стороны дети, с другой - муж, а ты их всех любишь? Не нанесем ли мы травму ребенку, если он что-то лишнее увидит или услышит?

До трех лет можете об этом не беспокоиться. В этом возрасте ребенок ничего не запомнит. Маленькие дети еще только учатся управлять собственным телом, их представление о мире очень фрагментарное. Они не понимают, что происходит между людьми, а только чувствуют эмоции. Поэтому, когда вечером вы укладываете малыша спать с мыслями о том, как бы поскорее уйти в спальню к мужу, ребенок не засыпает. И это не из-за того, что будет в взрослой спальне потом, а из-за вашего напряжения. Важно понимать, что младенец очень чутко реагирует на обстановку в квартире. Поэтому неплохо отправить его погулять с кем-то, пока вы эмоционально включены друг в друга.

Психотерапевт Аглая Датешидзе помогает родителям ответить на неудобные вопросыФото: Никита СКОПИН

«УЧИМСЯ ВЛЮБЛЯТЬСЯ»

- Возраст с трех до пяти лет называется «нежным». Дети верят в сказки, для них ребенок у принца с принцессой появляется от поцелуя. Они только начинают изучать отношения между людьми. На помощь родителям приходят книги, где раскрывается этот вопрос. Здесь не столько важен механизм появления ребенка, сколько любовь, отношения, эмоции.

Вообще в это время в доме должно «попахивать» сексом, чтобы дети понимали, что он существует, но где-то за закрытыми дверями. Что-то есть, но оно для взрослых. Девочки с мальчиками часто «женятся» в возрасте пяти лет, они осваиваются в этом, как в игре. И неправильно стыдить или ругать их. Дети с помощью таких игр учатся влюбляться, как только они поймут это, у них начнется другой этап развития.

«ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ВОЗРАСТ»

Около семи лет дети начинают стесняться многих вещей. Это из-за того, что они начинают понимать себя и соотносить с окружающими. Хорошо, когда у детей появляется неловкость, значит, они социально адаптируются.

Физиологически они еще не созревают, но им интересен внешний мир. Это некий «вегетарианский возраст»: ты уже понимаешь, что такое секс, но пока он тебя не интересует. Ребенок может закрывать глаза при горячих сценах в фильмах, однако задавать вопросы он не будет. Если все-таки спрашивает, то нужно выяснить, какая история за этим стоит, потому что это не просто детское любопытство.

Подростку сложно говорить на подобную тему с мамой или папой. Им проще пообщаться с учителями, психологами, которым они доверяют.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НА ПРАКТИКЕ

В теории все звучит не так уж страшно, а вот когда доходит до дела, то вопрос «откуда берутся дети?» вводит родителей в ступор.

- В нашей семье принято говорить о сексе с раннего возраста, как только появляются вопросы, - поделилась своим опытом многодетная мама Ирина Нестерова. - Мы сразу объясняем детям, как все устроено. Помогают в этом книги, картинки. Так можно избежать лжи в отношениях. Если вы покажете ребенку, что не боитесь с ним об этом говорить, то, в будущем, и он будет откровенен. Пока такие разговоры проходили у нас только с мальчиками, наверное, это проще. Но девочка тоже подрастает, и скоро начнутся вопросы.

Сейчас дети легко могут «понабраться» нужной информации в интернете или во дворе, но не вся она безопасна для их психики. Поэтому покупайте успокоительные и аккуратно ведите своего малыша во взрослую жизнь, пока это не сделал кто-то другой.

ТЕЛО ВЫРОСЛО, А МОЗГ ЕЩЕ НЕТ

- Задачи подростка - «взбесить» родителя и эмоционально отделиться от него. Этот период самый сложный, стоит запастись валерьянкой. Физиология начинает меняться, и получается, что мозги еще детские, а тело взрослое. Мальчики не понимают, что с этим делать. Они бы, может, и не хотели, но хотят. В это время от головы кровь отливает быстро.

Родителям в этот период очень важно не потерять контакт с ребенком. У многих детей появляется некое «отсутствие выбора»: мол, если встречаемся с кем-то, значит, должны переспать. Родитель должен этот выбор вернуть. Но подростку сложно говорить на подобную тему с мамой или папой. Им проще пообщаться с учителями, психологами, которым они доверяют. Тем не менее, ребенок должен понимать, что может попросить совета или помощи у родных. Но ни в коем случае не нужно делиться с ним своим сексуальным опытом, важна эта грань.