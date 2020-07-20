Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 июля 2020 года: Городские больницы вернутся к обычной работе

"Комсомолка" продолжает традиционно рассказывать о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Мы собрали все последние новости об инфекции на 20 июля 2020 года. Эпидемиологическая ситуация выглядит стабильно, явно находясь на контроле у медиков и правительства. Город начинает возвращаться к нормальной, привычной жизни.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердилось еще 195 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 29 541 горожан. В числе выздоровевших уже 22 425 пациентов. Смертей в общей сложности 1 807, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Продолжает наблюдаться спад заражения. Уже вторую неделю ежедневно число заболевших снижается. При этом число выздоровевших стабильно держится в районе 150 человек.

Все больше больниц города возвращаются к нормальной работе. Более половины коечной мощности в петербургских городских и федеральных стационарах, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, сегодня свободна. С 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара возобновят оказание плановой и экстренной помощи. Это Центр имени В.А.Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический Университет.

Что касается Ленинградской области, то на 20 июля выявлено 5405 зараженных, из них 4355 выздоровели и 46 умерли.