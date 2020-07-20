Сергей Боярский раскритиковал Роспотребнадзор и власти Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы России и коренной петербуржец Сергей Боярский возмутился позицией городского Роспотребнадзора. Причиной стала обычная поездка парламентария в метро. Он провожал дочку в летний лагерь и увидел, что маски почти никто не носит, везде толпы народа, а торговые центры и рестораны при этом открывать запрещают.

- Проехался в петербургском метро, почти никто не носит маски. Ладно граждане, которые, возможно, не до конца понимают важность и значение этого, но почему не следят на входе в стратегическую, главную транспортную артерию города за выполнением решении губернатора? При этом, в Петербурге по-прежнему закрыты рестораны, бары, кафе, парки аттракционов, торговые комплексы, театры, кинотеатры, - написал в своем Инстаграме Сергей Боярский.

И обратился к Роспотребнадзору, который должен контролировать ситуация наравне с городскими властями. Особенное возмущение у депутата вызвала разница подходов Петербурга и Москвы, где коронавирус бушевал не меньше, но бары и рестораны уже давно открыты и работают.

Сергей Боярский проехался в метро и возмутился отсутствию масок. Фото: instagram.com/sergeyboyarskiy/

- Это что, спланированная диверсия в отношении бизнеса, которому и так уже нечем дышать? Или просто непрофессионализм и работа для галочки, ИБД (имитация бурнои деятельности)? - разбушевался сын «всероссийского мушкетера». - Роспотребнадзор по СПб, вы там как себя чувствуете? Будете ссылаться на безопасность горожан, спуститесь для начала в метро, заи дите в супермаркеты и аптеки. Почти никто масок не носит и не требует их надевать. Либо уж требуи те неукоснительного исполнения правил, либо открываи те все.

В заключении Сергей Боярский пообещал направить депутатский запрос в санитарное ведомство и истребовать ответа на каждый поставленный вопрос.

В петербургском управлении Роспотребнадзора удивились гневному спичу депутата и отметили, что не они контролируют ношение масок в метро и магазинах. А для принятия решений по открытию ТЦ, кинотеатров и прочего есть городской Оперативный штаб. И вопросы следует адресовать туда.