Черешня по 100 рублей, помидоры - по 20: лайфхаки, как выбирать продукты на Сенном рынке

Как закупиться продуктами и при этом не оставить в магазине ползарплаты? «Комсомольская правда» в Петербурге любит своих читателей, заботится о них, и потому начинает «набеги» на городские рынки, чтобы узнать, где товар качественнее и дешевле. «Комсомолка», инспектор и просто красавица нашей редакции Алина Чемерис проверяла палатки с фруктами и овощами. Начала, конечно, с центра Санкт-Петербурга. Итак, добро пожаловать на Сенной рынок - негласную достопримечательность Северной столицы.

БУДТО И НЕТ ПАНДЕМИИ

Я зашла на Сенной рынок со стороны Московского проспекта. Чтобы добраться до уличных палаток с фруктами и овощами, сначала нужно миновать несколько рядов с одеждой. Несмотря на будний день, народу здесь предостаточно, порой в узких проходах даже возникают «пробки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791729" frameborder="0"></iframe> Проверяем цены и качество товаров на Сенном рынке.

Когда оказываешься во «фруктовой» части рынка, кажется, будто и не было никакой пандемии. Покупатели толпятся около «популярных» палаток, продавцы из ближнего зарубежья перевозят между рядами большие железные тележки, приговаривая что-то на своем и иногда выкрикивая забавное «разойдись, пожалуйста!».

- Девушка, смотри, какой черешня хороший! 150 рублей всего! – восклицает продавец, увидев меня.

Желающих поживиться дешевыми продуктами много даже средь бела дня в будниФото: Артем КИЛЬКИН

Черешня и вправду выглядит недурно. Персики, яблоки и вишня тоже. А вот про кабачки такого сказать нельзя – кажется, если они полежат еще пару часов, то станут долгожданным лакомством для мух. То же самое касается и бананов. Цена на них в некоторых палатках – по 15 рублей за килограмм. «А продавцы-то оптимисты, если надеются, что кто-то позарится на почерневшее нечто, выглядящее, как банан», - подумала я.

ЭТО РЫНОК, ДЕТКА

Доверия не внушал и болгарский перец. Изредка попадались «приличные» экземпляры. В основном весь скрюченный, сморщенный и вялый.

- Здесь один неприятный момент есть – они товар сами кладут в пакет, не дают выбирать. Поэтому качество от тебя не зависит, - разводит руками девушка, ожидающая своей очереди. – Я тут нечасто покупаю. И если иду, то только к проверенным продавцам.

Если внимательно присмотреться, есть один любопытный нюанс: товар продавцы кладут не с витрины, а что называется из-под прилавка. Любую попытку повертеть в руках те же персики грубо пресекают. Я попросила торговца оказать мне честь и дать самой положить себе помидоры. Отказал. Свой ответ обосновал, по его мнению, очень логично:

- Девушка, это рынок! Поэтому и нельзя! Пошли сюда, все покажу, положу хороший!

Никто не даст вам самостоятельно выбрать товарФото: Артем КИЛЬКИН

В этот момент вокруг меня столпились ребята с охапкой чеснока в руках.

- Купи чеснок! 100 рублей. Вот, на, попробуй, - по-джентельменски протянул мне зубчик один из парней. Я отшутилась и упорхнула дальше.

«ОСТОРОЖНЕЕ С ЧЕРНЫМ МЕШКОМ»

Забравшись в самую гущу, я-таки поняла, зачем здесь толпятся люди. В отдельных ларьках цены на черешню – 100 рублей за килограмм, на помидоры – 20, мандарины - 30, персики - 80. И выглядит товар очень даже заманчиво.

- Я тут всегда покупаю и всегда доволен, - рассказывает мужчина, принимая от продавца большой черный пакет. – Сейчас вот купил три килограмма черешни, два кило винограда и ежевику. Никогда не было проблем.

- Вы бы поаккуратнее с черными пакетами, - внезапно вмешалась стоящая рядом со мной девушка с яркими дредами. – Лучше все-таки следить, чтобы не клали ничего в них. Я рядом живу и часто тут закупаюсь. Сначала прохожу, смотрю, сравниваю, а потом уже беру. Чтоб наверняка.

Килограмм помидоров в некоторых палатках стоит 20 рублейФото: Артем КИЛЬКИН

На вопрос «почему такие демократичные цены?» продавцы, ехидно улыбаясь, отвечают: «Распродажа! Акции у нас!». И только один с наглой честностью отметил:

- Да потому что гнилое тут. Никуда ж его не денешь, продать надо.

ЕСТЬ И ЭКЗОТИКА

По мере продвижения вглубь рынка толпа покупателей начинает рассасываться. А все потому, что дальше стоят более «цивильные» палатки, и цены в них, разумеется выше. Килограмм голубики стоит 700 рублей, а черешня вместо 100 уже 180.

- У меня товар хороший, ничего гнилого нет! – говорит продавщица. Покупатели идут постоянно, много покупают.

Внутри рынка есть градация - со стороны Московского проспекта цены нижеФото: Артем КИЛЬКИН

В этих рядах есть и грибы: шампиньоны 170 рублей, вешенки – 150 за килограмм. Здесь и ассортимент заметно расширяется, появляется смородина и крыжовник за 200. Имеется и экзотика – кокос, ананас и тайское манго. Последнее – 250 рублей за штуку.

Также здесь торгуют дынями и арбузами. По 85 и 35 рублей за килограмм соответственно. Как сказал хамоватый продавец, арбузы краснодарские, а вот происхождение дынь он так и не раскрыл.

Когда я подошла к последнему киоску с фруктами, продавец суетливо начал доставать из ящика гнилые персики и откладывать их отдельно. Ящик заметно опустел. Зато вот ягода у него красивая. И бананы. Спелые, желтые, не гнилые. Чего напугался? Я так и не поняла.

ПРИХВАТИТЕ НАЛИЧКУ

Если подвести итог моей прогулки по Сенному рынку, то вывод таков: чтобы купить товар подешевле, лучше идти в палатки со стороны Московского проспекта. При этом, если не хотите унести с собой полсумки гнилья, прихватите прозрачную авоську и следите, чтобы продукты не клали в черный пакет.

Если знать продавца и ходить к нему постоянно - больше шансов, что вам не подложат просрочкуФото: Артем КИЛЬКИН

Продавцы, естественно, не позволят вам самим набрать понравившиеся фрукты, но если намекнуть им, что на просрочку вы не согласны, готовы отбирать продукты хоть и за прилавком, но все же на ваших глазах. Мне так сделать предлагали раза три.

Также не стесняйтесь спрашивать покупателей, которые стоят в очереди в определенную палатку – может, они постоянно сюда ходят, и товар всегда отличный. Такие мне встречались довольно часто.

Отправляясь на Сенной рынок, обязательно возьмите наличку. Цивилизация в виде электронных считывателей туда еще не дошла, а телефоны для онлайн-перевода есть далеко не у всех. И если все же хотите сорвать куш – берите оптом. Местные продавцы стараются сбагрить товар как можно быстрее, и готовы демпинговать даже при смешной «стартовой» цене. Так, у некоторых одна упаковка ежевики стоит 100 рублей, а две – 150, один килограмм помидоров 30 рублей, а три – 70.