Сап серфинг в Санкт-Петербурге: где найти инструктора, места для катания, сколько стоит

Лето - самое время пробовать что-то новое и интересное. На прошлой неделе наши корреспонденты испытывали себя в сплаве на байдарках, а в этот раз решили освоить жутко популярное водное развлечение - сап серфинг. Подробно расскажем, что это, где найти инструктора и сколько стоит это удовольствие.

Начинаем с обмундирования.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРАЗДНИК НОВИЧКОВ

После четырех месяцев самоизоляции и работы на удаленке катастрофически хотелось провести свободное время активно. В Интернете наткнулась на заманчивое предложение: прогулка на сапе по Лахтинскому разливу. На все про все 2-2,5 часа, а эмоций обещали на год вперед. И ехать далеко никуда не нужно: от станции метро «Беговая» минут 10-15 пешком до Лахтинского пляжа. Там находится станция сапсерфинга. Сразу же позвонила и записалась на следующий день. Повезло, что еще оставалось несколько мест.

Жилет надевают на всех, даже на домашних питомцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

В будние дни покатушки устраивают только по вечерам - в 20.00. К назначенному времени я была на месте. Первым делом мне выдали гидрокостюм, гидрообувь и спасательный жилет. Одежда была слегка влажной, поэтому надеть ее на себя получилось небыстро. Рядом со мной в вагончике переодевались еще четыре девушки. Все, как и я, новички. От этого стало не так страшно: не одна я буду как белая ворона на доске с веслом.

После того как все облачились в форму, начался инструктаж: как правильно стоять на доске, грести, держать весло, тормозить и поворачивать. На словах все просто и понятно, никакой высшей математики.

В группе новичков было сразу несколько девушекФото: Артем КИЛЬКИН

ПЕРВЫЙ ШАГ

Оделись, теперь можно и отплывать. Первым делом наш инструктор Константин Иванов просит всех пристегнуть страховку борда к ноге. Затем встать на колени и грести. Не напрашиваюсь на комплименты, но у нас с веслом сразу заладились хорошие отношения. Плыть получалось, из стороны в сторону меня не шатало. Оглянулась на свою группу - такая же картина.

- А говорите, что первый раз. Да вы все как профессионалы! - улыбнулся Костя. - Теперь пробуем встать на доску ногами.

Занятия проходят в живописном местеФото: Артем КИЛЬКИН

Тут я начинаю нервничать, а борд трястись под моими ногами. «Хоть бы не плюхнуться раньше всех», - промелькнула в голове мысль. Но через пару минут, о чудо, я встаю! Первое время совсем некомфортно, но уже через десять минут чувствую себя отважной героиней Покахонтас (не меньше!), которая готова спасать мир.

Вдруг замечаю, что две девушки начали вырываться вперед. Во мне тут же проснулся дух соперничества, хотя пару минут назад я думала о том, как бы не рухнуть в воду. Несколько движений веслом, и я в числе первых. Радости нет предела.

- Сейчас правее, заплываем в кувшинки, будем там фотографироваться, - скомандовал Костя.

За время непродолжительной фотосессии мы с группой сдружились. Складывалось такое ощущение, что мы знаем друг друга уже много лет, а сейчас отправились на одно очень важное задание, которое нам никак нельзя провалить.

Наш инструктор Константин ИвановФото: Артем КИЛЬКИН

ВЫЙТИ СУХИМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Но нужно было двигаться дальше. Я старалась не отставать от группы и быть впереди. Несколько раз даже врезалась в ребят.

- Я специально так делаю, чтобы вы не расслаблялись, - отшучивалась я.

Спустя час катаний на борде почувствовала себя королевой водной глади… Правда, одно неловкое движение вернуло меня в реальный мир. Нога соскользнула с доски, и я в одночасье оказалась в воде. К счастью, она была теплая.

- Полина, ты у нас первооткрывательница! - скандировал Костя. Так у них принято называть тех, кто самый первый упал с доски.

- Не удивлена, - засмеялась и одновременно пыталась отойти от неожиданного погружения.

Отряд с веслами к бою готов!Фото: Артем КИЛЬКИН

Воды нахлебалась знатно. В какой-то момент немного испугалась, что не вынырну. К счастью, все обошлось. Сразу вспомнила наставления Кости, что делать в такие моменты, и уже через две минуты снова стояла на доске. Довольная, но уже с мокрыми волосами и немного потекшим макияжем продолжила грести по Лахтинскому разливу. Вслед за мной начали падать все. Забегая вперед, скажу, что никто не вернулся на берег, не искупнувшись.

Приятный бонус - фотосессия в кувшинкахФото: Артем КИЛЬКИН

ЛУЧШИЙ ВИД НА ЗАКАТ

Нарезвившись, взяли курс назад. Обратный путь прошел без особых приключений. Я уже уверенно стояла на доске и снимала на камеру, как Костя пытается сделать сальто на доске. Хотите верьте, хотите нет, но это у него получилось.

Грести так активно, как в самом начале заплыва, конечно, уже не получалось - силы были на исходе. Поэтому неспешно, замыкая свою группу, продолжала работать руками.

К этому времени небо озарил огненный закат. Все окрасилось в яркие желтые и оранжевые цвета. Непередаваемая красота… Тишина, вода, и ни души вокруг. И все, что еще несколько часов назад так меня волновало, было совсем неважно. Как будто все проблемы и нерешенные вопросы куда-то улетучилось. А я - самый счастливый человек на земле.

Сразу скажем: сухим на берег никто не вернулсяФото: Артем КИЛЬКИН

Встала на землю, поймала себя на странном ощущении: идти по твердой поверхности после покатушек совсем непривычно. Всю дорогу до дома я ехала и улыбалась. Вроде бы ничего такого не произошло, а казалось, будто вновь на свет родилась.

КОНКРЕТНО

Сезон сапсерфинга начинается в июне. Прогулка 2-2,5 часа по Лахтинскому заливу обойдется в 1800 рублей. В стоимость проката входит сапборд, гидрокостюм, гидрообувь, весло, спасательный жилет. Есть еще покатушки по каналам Петербурга. Полуторачасовая прогулка начинается в шесть утра, стоит примерно 2500 рублей.