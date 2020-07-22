«Давал странные задания, предлагал стать любовницей»: что рассказывают о звезде «Что? Где? Когда?», которого обвинили в домогательствах к школьнице

Журналистка издания The Bell обвинила известного петербургского интеллектуала, игрока шоу «Что? Где? Когда?» и дважды обладателя приза «Хрустальная сова» Михаила Скипского в том, что он домогался до нее, когда ей было 15 лет. Со слов Екатерины Арениной, все произошло, когда она училась в десятом классе, а Скипский преподавал у нее географию.

«В 2010 году я ходила к нему на тренировки по игре «Что? Где? Когда?», с какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень наивно, но я думала, что мы дружим, и мне, конечно, в какой-то мере льстил его интерес, - написала Екатерина в своем Twitter. - «После одного из таких походов мы зачем-то вернулись в школу и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла. <…> Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу, звал нас к себе домой, мы не поехали».

Почему же девушка молчала столько лет? Как рассказала сама Аренина «Комсомольской правде» в Петербурге, сейчас на откровения ее сподвигла «общественная дискуссия последних лет» и занятия с психотерапевтом.

В домогательствах Скипского обвинила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Фото: Telegram

- Это было довольно болезненно в контексте того, что у меня не было до этого никаких отношений и не было понятно вообще что и как должно быть, - призналась девушка. - Скипский меня не запугивал, но мне было стыдно и страшно про это говорить, это в принципе не та информация, которой хочется делиться с широким кругом лиц.

Между тем, как удалось выяснить «Комсомолке», Екатерина – вовсе не единственная, кто столкнулся со Скипским в подобном контексте. По словам другой девушки, попросившей не указывать в материале ее имя и фамилию, «знаток» довольно часто позволял себе фривольное поведение.

- Десять лет назад, когда я была в одиннадцатом классе, я занималась у него в школе «Что? Где? Когда?», - рассказала собеседница издания. – Со мной ходила моя подруга. Помню, что мы разбирали довольно странные вопросы. Например, в одном из них шла речь про женщину, которая явилась на вечеринку в костюме пятерки пик. На ней были черные сапоги, перчатки, шляпка и ремень. Что было пятой деталью? Правильный ответ – волосы на лобке. Или, «как можно изучать иностранный язык ночью?». Ответ: «спать с его носителем».

Впрочем, по словам девушки, никаких приставаний к ученицам Скипский себе не позволял. Зато спустя несколько лет, когда она уже выпустилась из школы, дважды писал ей в соцсетях с предложением стать его любовницей.

- Я свела все к шутке, - вспоминает собеседница издания. – Но неприятный осадок остался. Миша ведь на тот момент был уже женат, и я об этом прекрасно знала.

Михаил Скипский дважды получал Хрустальную сову - в 2010 и 2016 годах. Фото: Instagram

Сам Михаил Скипский обвинения в свой адрес пока не прокомментировал. «КП-Санкт-Петербург» отправила официальный запрос в телекомпанию «Игра-ТВ». На момент публикации материала ответ на него в компанию также не поступил. Между тем, по словам Екатерины Арениной, она, рассказывая свою историю, не планировала добиваться для «знатока» какого-либо наказания – но теперь, возможно, пересмотрит свою позицию.

- Я не прорабатывала эту историю с юристами и не ожидала такого масштаба похожих историй, - рассказала журналистка. – Но мне написали уже около 30 человек, и, возможно, теперь стоит этим заняться. Но я не жажду какой-то мести или уголовного наказания (не думаю, что оно возможно за то, что именно со мной произошло), просто не хочу, чтобы кто-то переживал что-то похожее.