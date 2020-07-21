2020-07-21T10:33:39+03:00
Общество

Резкое похолодание и дожди придут в Санкт-Петербург с 22 июля 2020 года

Об ухудшении погоды из-за циклона сообщает главный синоптик города
Петр КИБЕР
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Со среды в Петербург придет похолодание.Со среды в Петербург придет похолодание.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жаркая погода, стоящая в Санкт-Петербурге последние дни, совсем скоро сменится резким похолоданием и дождями. Уже с ближайшей среды, 22 июля, город попадет под влияние очередного циклона, который принесет с собой осадки и прохладу.

- Из-за циклона погода испортится до выходных. Дожди будут разной степени интенсивности, температура составит градусов +15...+17 градусов днем, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.

Впрочем, пока на 22 июля гидрометцентр обещает не столь радикальное падение температуры. В среду термометры покажут от +19 до +21 градуса. Но с дождями и понижающимся давлением.

А вот в четверг похолодает (для июля) по-настоящему. Температура не превысит +16...+18, а дополнят картину все те же осадки плюс гроза.

Так будет продолжаться до субботы. В воскресенье дожди сойдут на нет, а с понедельника, 27 июля, в город вернется теплая и сухая погода.

По крайней мере, так обещают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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