Искусственный интеллект отбирает будущих студентов Санкт-Петербургского политехнического университета

В этом году приемная кампания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого весьма необычная. Специалисты опробовали проект по привлечению абитуриентов с помощью системы искусственного интеллекта Билайн AI (Билайн Artificial Intelligence), которую разработал Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом»).

А теперь подробнее, что этот такое? Билайн AI – это группа систем для умного маркетинга, которая позволяет запускать рекламные кампании через топовые онлайн-инструменты (Google, Yandex, MyTarget, Facebook и так далее), а также через собственный инвентарь (SMS, PUSH, голосовые звонки, приложение Мой Билайн). Помимо этого, система помогает точечно анализировать аудиторию, строить кастомный портрет целевого клиента, анализировать спрос, проводить оценку роста продаж или посещаемости оффлайн локаций и многое другое.

Что в итоге получилось? В течение месяца система обрабатывала обращения к школьникам 16—18 лет и студентам выпускных курсов вузов 22—25 лет, которые в этом году интересовались поступлением в высшие учебные заведения. Целевая аудитория – те ребята, кто интересовался высокотехнологичными специальностями («информационная безопасность», «математика и механика», «нанотехнологии и наноматериалы»). География таргетированной рекламной кампании охватывала практически все регионы России.

- Новые технологии уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь и всё больше расширяют свое влияние на её сферы, - говорит директор по рекламному бизнесу и инновациям ПАО «ВымпелКом» Артем Мусинов. - Задача по привлечению студентов была для нас интересной и нетривиальной, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения людей, которые этими технологиями управляют. Мы очень рады, что удалось применить всю силу наших алгоритмов, данных и таргетирования для такой важной задачи, ведь мы помогаем молодым людям сделать важный шаг в построении своей взрослой жизни. Я надеюсь, что использование наших технологий даст существенную ценность как для сферы образования, так и для других социально-значимых сфер.

Напомним, в 2020 году СПбПУ предлагает абитуриентам более 5 тысяч бюджетных мест и более 60 направлений подготовки. Увеличен набор на стратегически важные и востребованные направления, такие как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Мехатроника и робототехника». Вуз использует новые технологии не только в рамках организации учебного процесса, но и для подбора абитуриентов.