В Санкт-Петербурге провели обыски по делу о хищении 800 миллионов рублей обманутых дольщиков

В Санкт-Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисе общественной организации, которая, по предварительной информации, связана с деятельностью саентологов. Силовики искали интересующие их документы по уголовному делу об обманутых дольщиках. Также была найдена литература адептов культа.

- 28 марта 2019 года сотрудники ГУ МВД России совместно с коллегами из ФСБ России провели обыски в петербургском офисе общественной организации в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в июне 2017 года по факту хищения средств участников долевого строительства, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Деньги принадлежали участникам одного из жилищно-строительных кооперативов, расположенных во Всеволожском районе Ленобласти.

По версии следствия, обманутыми оказались больше 400 дольщиков. Общий ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.

Как сообщил "КП-Петербург" источник, 21 июля по уголовному делу прошли очередные обыски, чтобы найти интересующие следствие материалы.