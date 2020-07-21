2020-07-21T14:44:51+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге провели обыски по делу о хищении 800 миллионов рублей обманутых дольщиков

Жертвами, по версии следствия, оказались свыше 400 человек
Роман ЛЯЛИН
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Полиция провела обыски по делу дольщиковПолиция провела обыски по делу дольщиковФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисе общественной организации, которая, по предварительной информации, связана с деятельностью саентологов. Силовики искали интересующие их документы по уголовному делу об обманутых дольщиках. Также была найдена литература адептов культа.

- 28 марта 2019 года сотрудники ГУ МВД России совместно с коллегами из ФСБ России провели обыски в петербургском офисе общественной организации в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в июне 2017 года по факту хищения средств участников долевого строительства, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Деньги принадлежали участникам одного из жилищно-строительных кооперативов, расположенных во Всеволожском районе Ленобласти.

По версии следствия, обманутыми оказались больше 400 дольщиков. Общий ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.

Как сообщил "КП-Петербург" источник, 21 июля по уголовному делу прошли очередные обыски, чтобы найти интересующие следствие материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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