2020-07-21T13:56:03+03:00
Общество

Лифты из Петербурга теперь будет закупать весь Северо-Запад

Оборудование высокого качества подтверждено различными исследованиями
Маргарита РЫБАКОВА
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Лифты из Петербурга теперь будет закупать весь Северо-Запад. Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».Лифты из Петербурга теперь будет закупать весь Северо-Запад. Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».
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Совместное российско-белорусское предприятие «МЛМ Невский Лифт» в Санкт-Петербурге расширяет географию поставок и начало обеспечивать продукцией заказчиков за пределами города. Лифты предприятия востребованы не только в Северной столице и Ленинградской области, но и во многих регионах СЗФО. Лифты, произведенные в Санкт-Петербурге, отправляют в Псковскую область, Вологодскую область, Республику Карелия, Архангельск и многие другие населенные пункты округа.

- Лифтовое оборудование от «Могилевлифтмаш» выигрывает конкуренцию по соотношению цена/качество среди многих российских производителей. Расположение завода в черте города позволяет сократить логистическое плечо и быстро доставлять все необходимое заказчикам, - говорит представитель Национального лифтового союза в СЗФО генеральный директор «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович.

Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».

Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».

ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «МЛМ Нева трейд» запустили сборочное производство в Колпино в июле 2019 года Мощность производственных линий составляет 1000 единиц лифтового оборудования и комплектующих. На заводе собирают лифты грузоподъемностью 630 и 400 кг. В феврале 2020 года компания получила сертификат соответствия Евразийского Экономического Союза на лифты собственного производства модели «АВРОРА» грузоподъемностью до 1 275 кг и скоростью до 2 м/с. Предприятие уже начало производство оборудования нового модельного ряда.

За год работы предприятие расширило еще и свой функционал: открыло новое направление в производстве - изготовление металлоконструкций и металлоизделий, необходимых при монтаже.

Такой комплексный подход в работе позволяет заказчикам приобретать все необходимое для производства работ в одном месте.

Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».

Фото: пресс-служба «МЛМ Нева трейд».

Кроме того, компания поддерживает весь жизненный цикл оборудования и обладает полной технологической цепочкой: от разработки проектно-сметной документации до сервисного обслуживания. Есть также собственный склад запчастей в черте города с большим ассортиментом. Это позволяет оперативно решать все возникающие вопросы без длительного простоя.

Отметим, в Северной столице в этом году планируется заменить 1035 старых лифтов. По данным Фонда капремонта Петербурга, 76% поставок от уже заключенных контрактов приходится на продукцию предприятия «Могилевлифтмаш».

ИСТОЧНИК KP.RU

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