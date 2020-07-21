2020-07-21T14:03:10+03:00
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Приемная кампания 2020 Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: какой конкурс, сколько бюджетных мест и как подавать документы

В вузе подвели первые итоги
Маргарита РЫБАКОВА
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В вузе подвели первые итоги. Фото: Лилия Шафикова.В вузе подвели первые итоги. Фото: Лилия Шафикова.
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Прошел месяц со старта приемной кампании, пора подвести первые итоги. На 9 июля в петербургские вузы подали более 83 тысяч заявлений (для сравнения: в 2019 году на эту дату было 236 тысяч), из которых на бюджетные места – 63 тысячи (в 2019 году – 175 тысяч). Немного выросло число иногородних абитуриентов с 69 % от общего числа заявлений до 74%. От граждан иностранных государств наоборот уменьшилось: 4 тысячи в этом году против 6 тысяч в прошлом. Специалисты отметили и гендерные особенности нынешнее приемной кампании: как и в прошлом году больше заявлений от девушек – 66% (в 2019 году – 57%).

- Приемная кампания 2020 проходит в штатном режиме с учетом сдвига сроков завершения приема документов и опубликования результатов ЕГЭ, несмотря на непривычные условия работы, - оценил ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов. - Динамика объяснима изменением сроков приемной кампании, также тем, что большинство абитуриентов выбирают 5 вузов для подачи документов, исходя из общего балла ЕГЭ, что привело к сдерживанию хода приема на 9 июля. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, ректором которого я являюсь, направления подготовки бакалавриата и специальности с наибольшим конкурсом следующие: «Графика» - 19,2 человек на место, «Прикладная информатика 18,4 человек на место, «Химическая технология» - 14,2 человека на место, «Дизайн» – 8,6 человек.

Ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Есть направления подготовки, где количество победителей и призеров всероссийских олимпиад и олимпиад школьников, утвержденных Минобрнауки России, почти равняется количеству выделенных бюджетных мест, и эта ситуация повторяется из года в год, но впервые в этом году на одну из образовательных программ по специальности 54.05.03 Графика «Анимация и графика компьютерных игр (гейм-дизайн)» количество олимпиадников, подавших заявление, с правом поступления без вступительных испытаний по льготе первого порядка в 2 раза превышает количество бюджетных мест.

Всего по данным на 20 июля 2020 года в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна подано 7627 заявлений, из них 3141 на внебюджетные места. Общее количество победителей и призеров олимпиад школьников в СПбГУПТД на 16 июля – 182 человека (в 2019 году на эту дату – 194).

Фото: Лилия Шафикова.

Фото: Лилия Шафикова.

Что касается технических вопросов проведения приемной кампании, то в СПбГУПТД документы можно подавать двумя способами: через личный кабинет абитуриента на сайте приемной комисcии и через курьерскую или потовую службу. Основное преимущество электронного способа подачи документов через личный кабинет - исключение возможности допустить ошибку при заполнении абитуриентом заявления о приеме. Если ошибка в заявлении допущена, генерация в системе будет неосуществима. Тогда на помощь абитуриенту приходят электронные консультанты вуза, которые оперативно отвечают на все вопросы в режиме онлайн, они работают на сервисе Jivosite, во всех социальных сетях и мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Чаще всего абитуриентов волнует вопрос, как именно будет реализован процесс прохождения дополнительных вступительных испытаний, провидимых вузом, ведь до этого момента абитуриенты всегда проходили испытания в стенах университета, а теперь любые взаимодействия с абитуриентом переведены в режим онлайн. Онлайн-консультанты СПбГУПТД также столкнулись с тем, что порой этапы прохождения вступительных испытаний (а их в этом году тоже утверждено в нашем университете несколько) абитуриенты воспринимают как привычные для них волны, то есть этапы зачисления. Разобраться во всех вопросах им помогают сотрудники вуза.

Фото: Лилия Шафикова.

Фото: Лилия Шафикова.

Как раз на этой неделе завершается первая волна вступительных испытаний, проводимых СПбГУПТД самостоятельно. Можно уже сделать вывод, что особых сложностей изменение правил не вызвали ни у сотрудников вуза и предметных комиссий, ни у подавляющего большинства абитуриентов.

Ведь еще в мае этого года удалось пройти стресс-тест онлайн проведения творческих испытаний в рамках заключительного этапа Олимпиады школьников «Культура и искусство». Нашей олимпиаде 11 лет, она ежегодно утверждается Минобрнауки России, и в первый раз за это время заключительный этап мы провели нетрадиционным способом. В связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции заключительный этап был перенесен на вторую половину мая и проведен дистанционно для 830 участников из 56 регионов России. Поэтому у нас была отличная возможность заранее оценить преимущества систем прокторинга, обеспечивающих идентификацию участников и контроль самостоятельности выполнения ими заданий. Сейчас этот же опыт успешно применяется при проведении вступительных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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