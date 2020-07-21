2020-07-21T15:15:43+03:00
Общество

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92% по полисам инвестиционного страхования жизни

Доходность составила от 11,2% до 12,9%
Олег БЕЛОВ (Рига)
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Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92% по полисам инвестиционного страхования жизни.Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92% по полисам инвестиционного страхования жизни.Фото: Светлана Макеева
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Клиентам Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившим полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 4 июля по 1 августа 2018 года, выплатили ежегодный купон. Доходность для клиентов составила от 11,2% до 12,9% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент покупки ИСЖ, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем. Всего за 2 года в рамках стратегии «Золотодобывающие компании» дополнительный инвестиционный доход получили 1,5 тысячи клиентов Банка, общая сумма выплат клиентам составила более 75,3 млн рублей и 57,9 тыс. долларов США.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода в виде ежегодных купонов или по окончании действия полиса. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Лидеры рынка», «Нефть».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’sInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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