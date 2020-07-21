2020-07-21T17:06:23+03:00
Звезды

Милонов: Мадонна придумала историю со штрафом в миллион долларов на концерте в Санкт-Петербурге

Депутат рассказал, что певица незаконно выступала с концертами в России [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Милонов прокомментировал заявление Мадонны о штрафе 1 миллион долларов за гей-пропаганду на концерте в ПетербургеМилонов прокомментировал заявление Мадонны о штрафе 1 миллион долларов за гей-пропаганду на концерте в ПетербургеФото: Евгения ГУСЕВА
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Певица Мадонна в своем Instagram вспомнила о концерте, состоявшимся в Санкт-Петербурге в августе 2012 года. Тогда поп-дива оголилась и произнесла со сцены речь в поддержку ЛГБТ-движения. Со слов американки, тогда ей якобы выписали штраф в 1 миллион долларов за «гей-пропаганду».

- И я не заплатила, - гордо заявила Мадонна.

Разумеется, о такой сумме не могло идти речи. Штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России, а на концерте присутствовало много детей и подростков, для физических лиц всего 4-5 тысяч рублей.

Милонов отметил, что певица незаконно гастролировала по России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Милонов отметил, что певица незаконно гастролировала по РоссииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако, как считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов, дело в том, что Мадонна в принципе выказала России свое наплевательское отношение. Восемь лет назад певица приехала с гастрольным туром по стране, при этом по обычной визе, которая не предполагает коммерческую деятельность. Но денег на концертах певица заработала не мало.

- Бог с ним 1 миллионом долларов. Толи с пьяных глаз она это написала, бес ее попутал. Скорее всего Луиза Чиккони обманула и сгустила краски., - снисходительно заметил Милонов. - Претензии к ней были, кроме пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в том, что она приехала работать в Россию по сути по поддельным документам – по визе, которая не давала право заниматься коммерческой деятельностью. А она зарабатывала деньги. Лишний раз нарушила миграционное законодательство страны. Видимо не хотела платить 100 долларов за правильную визу.

Депутат отметил, что явно это нарушение ей ничем серьезным в России не грозило. Сейчас разбирательства тоже не начнутся, так как это дела минувших лет.

Поведение Мадонны вызвало скандал Фото: Евгения ГУСЕВА

Поведение Мадонны вызвало скандалФото: Евгения ГУСЕВА

- Но она в открытую говорит, что плевать бы она хотела на законодательство России, не заплатила штраф. В Америке она конечно никогда в жизни такое не скажет, потому что ее сразу упекут в тюрьму. У нас естественно - Мадонна, все обтекают слюнями: «Не плати Мадонночка, плюнь на нас», - заметил Милонов.

Депутат добавил, что выпад певицы в сторону России – это общий тренд, в котором та решила поучаствовать.

- Тронулась старушка мозгами и говорит всякую ерунду. Никто ее и пальцем не трогал. Никому она даром не нужна, - подытожил политик.

Маднонна на концерте в Питере выступила в поддержку геев и лесбиянок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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