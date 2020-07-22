2020-07-22T13:26:53+03:00
Новости компаний

ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту

Теперь обслуживание стало бесплатным
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ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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Хорошие новости: ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту. Теперь ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн.

Как и раньше, держателям доступны разные варианты лояльности, между которыми можно выбирать, исходя из своих потребностей. Для тех, кто хочет копить бонусы, есть три опции: копить мили (опция «Путешествия»), бонусные рубли (опция «Кешбэк») или баллы для обмена на товары и услуги (опция «Коллекция»). Для тех, кто хочет приумножить сбережения, действует опция «Сбережения» с дополнительным процентом по текущим, накопительным счетам или срочным вкладам в рублях. Для клиентов с кредитом в банке доступна опция «Заемщик», позволяющая экономить на платежах по займу. При этом каждый может получать до 15% кешбэка при покупках у партнеров банка, среди которых самые востребованные магазины – Перекрёсток, Ашан, OBI, Booking, МВидео, Asos и другие

- Для клиентов крайне важно бесплатное обслуживание карты и понятные, прозрачные условия продукта, - говорит начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева. - Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать. – Кроме этого, в распоряжении у клиентов будет кешбэка с покупок у наших партнеров, бесплатное снятие наличных в 16 000 собственных банкоматов ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными.

Для клиентов, подключивших опцию лояльности по Мультикарте до 20 июля, условия начисления вознаграждения не меняются до момента смены опции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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