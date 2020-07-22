2020-07-22T14:32:45+03:00
Новости компаний

Появилась Travel-карта с выгодными условиями для настоящих путешественников

По ней можно получать до 3% кешбэка милями за покупки
Маргарита РЫБАКОВА
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Появилась Travel-карта с выгодными условиями для настоящих путешественников. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Появилась Travel-карта с выгодными условиями для настоящих путешественников. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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Больше бонусов – приятных и разных. ВТБ предлагает новую Travel-карту с очень интересным предложением. Накопленные мили можно тратить непосредственно как на путешествия, так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка «Мультибонус», среди которых есть бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность. Плюс, клиенты могут получать до 15% суммы обратно на бонусный счет, совершая покупки у партнеров банка.

- Средние траты клиента из сегмента «Привилегия» составляют в среднем 150 тысяч рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тысяч в качестве кешбэка – милями по новой карте, - комментирует начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ Ксения Андреева. – При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году.

Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия», либо при остатках на счетах в 5 млн рублей. Если критерии несоблюдается, комиссия за обслуживание составляет 1 тысячу рублей в месяц.

Это еще не все. Владельцам Travel-карты доступны также бесплатные переводы до 100 тысяч в месяц по номеру телефона через ВТБ Онлайн, расширенные лимиты на снятие наличных и их бесплатное получение в 16 000 собственных банкоматов ВТБ.

Клиентам ВТБ также доступна кредитная «Карта возможностей» с опцией Travel и с теми же условиями начисления миль. Обслуживание карты бесплатно для клиентов с остатками от 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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