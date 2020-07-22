2020-07-22T15:56:26+03:00
Дом. Семья

В петербургском Центре спасения тюленей появился еще один «Крошик», который не захотел уплывать от людей

Новую звезду зовут Шлиссик
Петр КИБЕР
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Шлиссик решил не возвращаться в дикую природу. Фото: vk.com/sealrescueШлиссик решил не возвращаться в дикую природу. Фото: vk.com/sealrescue
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Еще один нерпенок может повторить судьбу всем известного Крошика, который после восстановления в петербургском Центре спасения тюленей просто отказался уходить от людей. Теперь возвращаться в дикую природу не захотел Шлиссик - так зовут новую звезду соцсетей Имя ему дали по месту нахождения зимой этого года близ города Шлиссельбурга.

- Пробовали выпустить ладожского нерпулина Шлиссика, да он, шельмец этакий, решил что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж и не ушел. Поплавал, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошл знакомиться с отдыхающими людьми, - сообщают сотрудники Центра.

Ладога с пакетами на дне не очень понравилась нерпенку. Фото: vk.com/sealrescue

Ладога с пакетами на дне не очень понравилась нерпенку. Фото: vk.com/sealrescue

Зоозащитникам пришлось взять нерпенка под мышку и отнести обратно в «тюленемобиль», чтобы вернуть в реабилитационный центр.

Подросший малыш стал звездой соцсетей. Фото: vk.com/sealrescue

Подросший малыш стал звездой соцсетей. Фото: vk.com/sealrescue

- Это Крошик его подговорил, типа дружище, мне скучно тут, оставайся! Здесь сытно, и мухи не кусают, - комментируют пользователи соцсетей. - Да он просто не захотел идти в грязную «пакетную» Ладогу! Крошик поплавал-поплавал и тоже остался недоволен. Совсем уже люди страх потеряли... Вот сначала подготовьте озеро в соответствии с нерпячьими требованиями, а потом уже выпускайте.

А таким малыш был зимой, когда его нашли неподалеку от Шлиссельбурга. Фото: vk.com/sealrescue

А таким малыш был зимой, когда его нашли неподалеку от Шлиссельбурга. Фото: vk.com/sealrescue

В Центре малыша подержат еще некоторое время, а потом попытку повторят.

Все же цель Фонда друзей балтийской нерпы состоит в том, чтобы не только спасать ластоногих, но и восстановить их популяцию в Финском заливе и в Ладожском озере. А она из-за теплой и безледовой зимы катастрофически сократилась. Нерпам не на чем было отдыхать после поисков пропитания, и негде было выводить потомство. Поэтому многие из них погибли от упадка сил. Похожая ситуация была и в прошлые годы.

Крошик - самый человеколюбивый нерп в мире.Очаровательного нерпа Крошика дважды отпускали на волю. И дважды он возвращался к людям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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